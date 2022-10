Nuevo reto para el Sevilla Fashion Outlet

'The White Room x Otrura' apuesta por la divulgación y la cultura como herramienta de concienciación para reclutar a los públicos de esa escena de la moda con un formato híbrido en forma de eventos presenciales y que podrá seguirse a través de vídeo y podcast. "Vamos a ahondar en la sostenibilidad social, material y cultural de la moda, los aspectos que hacen posible una producción ética en el mundo que viene", explica Sergio de Lázaro, director creativo de Otrura, ideólogo y comisario del ciclo.

"Nos parecen los mejores compañeros para hablar de moda y sostenibilidad y es un placer poder crear juntos un espacio de conversación y reunir en Sevilla Fashion Outlet a primeros espadas de la escena de la moda consciente española", ha subrayado el business director de VIA Outlets para España. David Kervyn de Lettenhove.

A través de un programa de experiencias culturales y divulgativas, comisariado por la prestigiosa marca de Verónica Abián y Sergio de Lázaro, 'The White Room x Otrura' aspira a profundizar así en aspectos como el vínculo entre moda e identidad, las nuevas narrativas en la comunicación de moda y la sostenibilidad como eje transversal en el modelo productivo, y ético, de las casas de moda.

El destino de compras Sevilla Fashion Outlet y la casa de moda contemporánea Otrura han puesto en marcha un nuevo espacio de divulgación, reflexión y debate que reunirá en la capital hispalense a las voces más potentes del entramado español de la moda. Bajo el nombre de 'The White Room x Otrura', ofrecerán respuestas a los distintos retos que afronta el mundo de la moda y la cultura.

El programa de contenidos arranca el próximo martes con la presentación del libro Batallón de Modistillas, las mujeres olvidadas que construyeron la moda, de la editorial Carpe Noctem. Col Notas al Pie, 2022, de la autora Leticia García. Una investigación sobre la obra de mujeres silenciadas por la historia que con sus aportaciones creativas y críticas cambiarían la moda del siglo XX.

'The White Room x Otrura' forma parte de la iniciativa Especial Colors by Sevilla Fashion Outlet, una colección de experiencias con la que este espacio de moda quiere proporcionar a los visitantes una verdadera inmersión en el universo de sus marcas favoritas: Encuentros exclusivos con las firmas del momento a través de los Black Events; una colección de momentos 100 por 100 instagrammeables en el Pink Tok, la galería de arte inmersivo pop up que hará las delicias de content creators, y el citado contenedor cultural que durante todo el curso ofrecerá una nueva mirada a la moda española de la mano de primeros espadas.

Sevilla Fashion Outlet es el principal escaparate de moda y lifestyle Premium de Andalucía, con más de cien primeras marcas de moda de la talla de Tommy Hilfiger, las enseñas españolas Bimba y Lola o Tous, las firmas sevillanas más punteras, como Scalpers, y el mix de marcas deportivas más potente de España Adidas, Puma o Asics, entre otras.

El complejo comercial ha sido acreditado con el sello Safer Shopping emitido por la consultora líder en inspección y verificación global Bureau Veritas. Este estándar de calidad pionero para destinos de compras verifica que los protocolos de prevención, seguridad y salud que la compañía ha implementado desde la irrupción de la Covid-19 están estableciendo un nuevo estándar para toda la industria.

VIA Outlets nace en 2014 y es propiedad de la gestora holandesa de activos financieros APG. La compañía cuenta con un patrimonio de 11 espacios comerciales premium. En la actualidad opera en 9 países, con una superficie bruta alquilable de 267.000 metros cuadrados y más de 1.100 tiendas.