Un supermercado anuncia una solución ante los estragos del verano en la cara

Así, la cadena de supermercados Dia ha anunciado la ampliación de su gama Imaqe Naturals con dos productos de Vitamina C estabilizada, para preservar su acción y efectividad a lo largo del tiempo; Vitamina E y Ácido Ferúlico , el ingrediente de moda para una piel más luminosa y suave , ya que potencia los beneficios de las vitaminas centrales de la gama, a la vez que aporta propiedades antioxidantes capaces de combatir los radicales libres evitando que se degrade el colágeno y la elastina de la piel.

Es conocido que la Vitamina C es uno de los activos cosméticos más consolidados de la industria. Destacada por sus propiedades antioxidantes, produce colágeno, previene arrugas e ilumina el tono de la piel.

Son muchos los beneficios que encontramos en la gama de Vitamina C Imaqe Naturals de Dia, desde proteger las células de la piel al daño que puede provocar un estrés oxidativo, prevenir el fotoenvejecimiento gracias a sus cualidades antioxidantes, a reducir la inflamación y calmar el enrojecimiento, en especial, en aquellas personas con piel sensible. Asimismo, la vitamina C también destaca por su poder despigmentante y, por tanto, ayuda a unificar el tono de la piel, reduciendo las manchas. Por último, también ayuda a estimular la síntesis de colágeno y elastina, mejorando las líneas de expresión y manteniendo la piel más firme y elástica y, a su vez, mejora la luminosidad y fortalece la barrera protectora de la piel.

Además, en esta nueva gama de Dia, la Vitamina C está combinada por Vitamina E, lo que hace que los beneficios aumenten y la piel se dote de Glow para aquellos rostros con muestras de fatiga, apagados, con estrés y con falta de vitalidad. Y es que la Vitamina E, combinada con la C, ayuda a mejorar la eficiencia de esta última.