A poner fin a la mala racha

El estadio Benito Villamarín será testigo el lunes a las 21:00 del encuentro entre Betis y Eibar, dos equipos que no atraviesan su mejor racha, ya que ambos solo han conseguido una victoria en los últimos cinco partidos.

El conjunto verdiblanco se sitúa decimotercero en la clasificación con 12 puntos, y un triunfo supondría acercarse a posiciones europeas tras los pinchazos de Valencia y Elche. Por el contrario, el equipo vasco se encuentra tan solo dos puntos por encima del descenso, por lo que una derrota podría suponerles entrar en una situación bastante delicada.

Claudio Bravo será la principal ausencia.

Tal y como ha asegurado Manuel Pellegrini en rueda de prensa, el guardameta chileno causará baja para el encuentro: “Jugó con ciertas molestias en Bilbao y los exámenes determinaron que tenía una lesión muscular. No estará en los próximos partidos”.

Aparte de Bravo, el técnico verdiblanco no podrá contar con Sergio Canales, y lanza un mensaje claro a su plantilla: “Hay un plantel que tiene que saber jugar. Sergio va a ser siempre un jugador importante pero no se puede relacionar la derrota de Bilbao con un posible estado anímico por el hecho de estar fuera”.

Guardado y Fekir, las grandes novedades

Después de un largo periodo de tiempo, Andrés Guardado apunta a ocupar un puesto en el once inicial el lunes, ya que se encuentra totalmente recuperado de las lesiones musculares que le han tenido apartado durante el inicio de la temporada. Sin duda, el mexicano será fundamental a la hora de suplir la baja de Canales.

De igual forma, Fekir pudo realizar el entrenamiento del viernes con total normalidad, por lo que estará disponible para Pellegrini para partir incluso desde el inicio. El técnico chileno mostró su alegría tras dos semanas sin poder contar con el internacional francés: “Es por supuesto una buena noticia”.

“Los que estamos ahora somos los que tenemos que sacarlo adelante”

Pellegrini también dio detalles de como será la próxima ventana de fichajes del mes de enero: “Este año, desde principio de temporada lo dijimos, no fue el plantel del año pasado donde se gastaron 100 millones de euros en reforzarlo. Este año no se compró a nadie y no hay ninguna posibilidad de reforzarlo. Así que somos los que estamos ahora los que tenemos que sacar adelante”.