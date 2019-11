Borja Iglesias, sin goles pero con ganas

Borja Iglesias reconoció que no está preocupado por no está viviendo su "mejor temporada a nivel goleador" y aseguró que se siente "arropado" por su club, que respiró con la victoria ante el Valencia, que le dio más tiempo a un Rubi sobre el que el vestuario no tiene dudas.

"Bien, estoy tranquilo. Sé que a nivel goleador no está siendo mi mejor temporada, pero tengo objetivos marcados y los voy a intentar mejorar con trabajo y con esfuerzo", señaló Iglesias este lunes tras acudir a la presentación de la campaña 'El fútbol recicla' en la sede de AFE para fomentar el reciclaje en el mundo del fútbol.

El jugador verdiblanco insistió en que está "tranquilo". "Me siento arropado donde estoy y me siento muy a gusto, tengo ganas de revertir un poco esa situación", expresó el gallego.

El Betis cogió aire tras su victoria 'in extremis' del sábado ante el Valencia. "Estamos contentos, creo que el equipo dio buena cara y que la imagen fue muy buena", admitió el 'Panda'. "Generamos mucho, tuvimos ocasiones y marcamos en la última jugada, por lo que el éxtasis final fue muy bonito. Estamos seguros de que va a ser un punto de inflexión para crecer", comentó.

"Es cierto que ha habido muchos rumores sobre Rubi, pero la realidad es que dentro del vestuario no se piensa en otra cosa que en afrontar los partidos como lo estamos haciendo, en intentar ganar, intentar seguir la idea que propone el míster, y en ese sentido estamos muy concienciados de que todo va a ir bien", añadió preguntado sobre el futuro del técnico catalán.

Finalmente, y pese a su mal momento goleador, no renuncia a que le llame la selección. "Cualquier jugador nacional tiene la ilusión de ir, ojalá que algún día pueda ser. Yo me centro en estar bien yo, en aportarle a mi equipo lo que necesita, y luego si todo va bien y consideran que tengo que estar ahí, estaré encantadísimo", sentenció.