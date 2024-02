Cédric Bakambu: «Con mi versión actual es con la que más contento y realizado me siento»

El último de los fichajes invernales del Real Betis, Cédric Bakambu, ha sido presentado ante los medios este martes tras completar el entrenamiento con sus compañeros, y antes de poner mañana rumbo a Croacia para medirse al Dinamo Zagreb.

Un Bakambu que regresa a La Liga seis temporadas después de abandonar el Villarreal, donde se reencontrará con Pablo Fornals, presente en aquella etapa en el conjunto groguet: «Pablo es un jugador que me gusta mucho. Desde que nos vimos aquí nos pusimos contentos. No sabía que él firmaría aquí, me alegré mucho, fue una grata sorpresa para los dos».

En 2015, llegaba el congoleño al Villarreal procedente del Bursaspor turco a cambio de 7,5 millones de euros, para venderlo dos temporadas y media después al Beijing Guoan chino por una cifra cercana a los 40 millones.



Han pasado casi seis temporadas desde que estuviera en España, tiempo más que de sobra para evolucionar como futbolista y adquirir experiencia y madurez, como así confiesa el propio jugador: «No creo que haya muchas diferencias. Sigo siendo el mismo jugador, pero está claro que con los años voy cogiendo más experiencia, más madurez y creo que la versión actual mía es con la que más contento me siento y más realizado».



Llega al Betis tras muchos desafíos en su carrera y sin imaginar una segunda etapa en España, pero con muchas ganas de demostrar que aún queda mucho fútbol en sus botas y que quedó prendado del Villamarín: «Me sorprendió el público y el ambiente. Me da muchas ganas de pelear hasta la muerte», a lo que añadía el reto que supone: «Es una bella oportunidad, estoy contento de estar aquí. Yo lo que quiero por encima de todo es que el Betis alcance sus objetivos».

También tuvo palabras para Manuel Pellegrini por la implicación del chileno en su contratación: «Me sorprendió mucho el técnico, le agradezco además porque sé que hizo mucha fuerza para que yo viniera aquí. Me queda demostrarlo ahora con rendimiento».



El fichaje de Bakambu se fraguó en el último día de mercado, algo extraño para el congoleño y que así relata cómo lo vivió: «Es la primera vez en mi carrera que me pasa esto, un traspaso bajo presión y sin mucho tiempo. Yo estaba en la Copa de África, pero finalmente todo se hizo y estoy muy contento».

Mañana pondrá el Betis rumbo a Zagreb con la idea de voltear una eliminatoria que los mismos verdiblancos pusieron en serio riesgo en la ida. Un partido en el que estará presente Bakambu, que ya gozó de sus primeros minutos frente al Alavés y que espera revertir la situación del pasado jueves: «Vengo de la Copa de África con cinco partidos jugados como titular estoy en forma. Veo a un vestuario confiado y unido, con ganas de conseguir éxitos. Confío en que podamos hacerlo bien allí».