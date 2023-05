Claudio Bravo: "Si toca seguir, bien; si toca irse a casa, bien también"

El portero chileno Claudio Bravo se ha mostrado tranquilo respecto a su futuro después del 30 de junio, cuando cumple su contrato con el Betis, y ha manifestado que ni tiene "prisa ninguna" y que "si toca seguir aquí, bien", aunque "si toca irse para casa, bien también".

Claudio Bravo, con el aplomo de su trayectoria y la veteranía de sus 40 años, reflexionó sobre su continuidad en el club al que llegó en el verano de 2020 por expreso deseo de su compatriota Manuel Pellegrini tras una trayectoria de dos décadas que lo ha llevado del Colo-Colo de su país a la Real Sociedad, Barcelona, Manchester City y Betis.

"Yo no me apresuro absolutamente a nada, tengo una edad que soy un privilegiado dentro de mi trabajo, pero eso lo determina el cuerpo y también la cabeza, si funciona y quiere plantearse objetivos y desafíos", indicó el meta de Buin, para quien lo importante es que él se "sienta útil y en forma para poder competir".

Consideró, no obstante, que "si pasa lo otro", se va "tan feliz para casa" a disfrutar de su familia y de todo lo que ha conseguido en su carrera, "que no ha sido menor, y no pasa absolutamente nada, sin despedidas, sin absolutamente nada: tal y como empecé, en silencio, terminaré mi carrera", aseveró.

Claudio Bravo ha jugado ocho partidos en esta temporada, en la que se ha alternado en la portería con el portugués Rui Silva, circunstancia de la que comentó que, "más que sufrir", intenta "revertir las situaciones" porque, según reflexionó, sabe desenvolverse "ante situaciones adversas si se puede decir así".

"Lo más difícil en el fútbol es conseguir confianza, eso no te lo dan, no lo puedes comprar, lo consigues trabajando, estando tranquilo en los momentos malos, en los buenos, y en ese aspecto me considero neutral, no me vuelvo loco cuando las cosas van bien, tampoco me vuelvo loco cuando las cosas están por destruirse", dijo.

Se refirió al próximo ante el Sevilla, un duelo que "significa mucho por lo atractivo que es, por todo lo que mueve" y también por lo que se está jugando el Betis, que dijo que llega "en un momento bueno".

"Si hubiese sido una semana atrás a lo mejor el momento no era idóneo, pero ahora también con las dos últimas presentaciones que hemos hecho (Athletic de Bilbao y Rayo) te refuerzan muchas cosas de cara a estos partidos que son sumamente importantes", señaló.