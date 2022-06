Compás de espera a una semana de empezar a sudar

El ‘Betis 3.0’, como la entidad bautizó la tercera temporada del chileno Manuel Pellegrini, está en aparente compás de espera de salidas y entradas a una semana de empezar los entrenamientos y, hasta el momento, sólo ha registrado la novedad del fichaje en propiedad hasta junio de 2026 del delantero brasileño William José da Silva.

Quedan siete días para que los de Pellegrini se incorporen para los reconocimientos médicos y la primera etapa de la pretemporada y, junto a la incorporación de William José, quien jugó cedido la pasada temporada por la Real Sociedad, han vuelto los cedidos Loren Morón (Espanyol), Rober González (Las Palmas) y Dani Martín (Málaga).

Se han despedido el portero Joel Robles, el extremo Cristian Tello y Héctor Bellerín, de vuelta a Londres en un viaje que no se descarta que pueda tener regreso desde el Arsenal si las posibilidades económicas del Betis lo permiten, aunque hasta el momento el club bético no ha oficializado más movimientos.

Sí han hablado de la llegada al Betis del extremo brasileño Luiz Henrique el presidente del Fluminense y el propio jugador, quien ya se ha despedido del Maracaná, jugó su último partido en el derbi carioca ante el Botafogo y ya ha hecho a ‘O Globo’ sus primeras declaraciones como bético, aunque el club no ha hecho oficial su contratación.

«Sé que el equipo es muy bueno, tiene mucha calidad, juega siempre hacia adelante y eso puede ayudarme en mi juego. Me gusta su estilo de velocidad y buenos remates. Creo que podré ayudar mucho cuando llegue. Cuando me enteré de que me vendieron, fue una sensación muy buena», declaró Luiz Henrique.

También, según medios españoles e italianos como ‘La Gazzetta dello Sport’, recalará en el Betis el central italo-brasileño Luiz Felipe Ramos una vez que ha concluido su compromiso de cinco años con el Lazio, operación que tampoco ha hecho oficial la dirección deportiva verdiblanca que comanda Antonio Cordón.

El zaguero brasileño entraría así en el perfil de jugador libre tan trabajado por el director deportivo bético desde su llegada a Heliópolis y que tan buenos resultados le ha dado con futbolistas como el portero portugués Rui Silva y el chileno Claudio Bravo, el lateral franco-senegalés Youssouf Sabaly o el central Víctor Ruiz.

Ya Cordón esbozó al final de pasado ejercicio las líneas maestras de la planificación para éste con un criterio inexcusable de austeridad en el que, pese a que apuntó que el Betis estaría «obligado a vender» como «en general en casi todos los clubes», aún no se ha materializado ninguna oferta por los jugadores más apetecidos del club.

«Lo que sí procuraremos y trabajaremos para ello que si sale un jugador lo cubramos lo mejor posible, para que no afecte al grupo», garantizó Cordón sobre un proyecto que, hasta el momento, se ha caracterizado por la continuidad del proyecto de Pellegrini con sucesivas renovaciones de los pesos pesados de la entidad y de jugadores emergentes que han explotado en la élite de la mano del chileno.

Junto a la renovación de Pellegrini, han ido cayendo las renovaciones de jugadores como Sergio Canales, Nabil Fekir, Borja Iglesias, Rodrigo Sánchez ‘Rodri’, Édgar González, el mexicano Andrés Guardado, Álex Moreno, el chileno Claudio Bravo, Raúl García de Haro y Víctor Camarasa, convaleciente de una operación de rodilla.

Los últimos días de las vacaciones y los primeros de la pretemporada serán claves para conocer con quién cuenta Pellegrini para afrontar un ejercicio que empezarán el próximo 14 de agosto ante el Elche en el Benito Villamarín y en el que los verdiblancos volverán a estar en Liga Europa por ser quintos en la Liga y por su título copero y jugarán la Supercopa de España.

La plantilla bética se irá perfilando y aligerando con salidas en forma de eventuales ventas y cesiones para afrontar una pretemporada que también, a falta de confirmación oficial, tendrá una primera concentración en tierras austriacas tras unos primeros días en Sevilla.

El Betis tiene ya cerrados amistosos en julio frente al SV Grödig austriaco (16), de la tercera de ese país; ante el PSV Eindhoven (23) holandés en el Phillips Stadion; el Olympique Marsella francés (27) en el Technique Stadium de Chesterfield (Inglaterra) y el Brentford de la Premier League (30) en el Brentford Community.