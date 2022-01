El Betis devora al Espanyol y sigue con su festival (1-4)

El Betis empezó mandando en el feudo blanquiazul, adueñándose del balón e inquietando a la defensa periquita. De todos modos, Raúl de Tomás rompió el dominio inicial en la primera ocasión seria de su equipo. El internacional español adelantó al Espanyol en el minuto 14. Batió a Bravo después de un centro de Óscar Gil.

El tanto de RDT no cambió la tendencia inicial del pulso. Los visitantes seguían controlado el juego y el anfitrión minimizaba los riesgos. La insistencia de los béticos tuvo premio a la media hora, con un protestado penalti por mano de Aleix Vidal que pasó por el VAR. Borja Iglesias no falló desde los once metros.