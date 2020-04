El enorme gesto solidario de William Carvalho

El bético William Carvalho, embajador de la asociación benéfica de su país 'Corações Com Coroa', sufragará los sueldos de los empleados de esta ONG que no puedan trabajar mientras estén vigentes las restricciones de movimiento por la pandemia de la COVID-19.

Media Base Sports, la agencia que representa al futbolista, ha anunciado en su página web que Carvalho "se responsabilizará durante los tres próximos meses de todos los salarios del personal que trabaja en esta asociación" y que no puede trabajar desde que se decretó el estado de alarma en Portugal.

'Corações Com Coroa' es una organización no gubernamental que distribuye alimentos entre los más necesitados, pero desde hace algunas semanas no le es posible seguir sus rutas de reparto habitual, por lo que entrega sus productos a diversas instituciones lisboetas que luchan contra el coronavirus.

Con la ayuda de diversas empresas, la ONG lusa abastece de alimentos y material de protección a personal sanitario para que cubran todas sus necesidades durante el período de confinamiento y, entretanto, será Carvalho quien pague los salarios de los empleados que han debido interrumpir su actividad en 'Corações Com Coroa'.