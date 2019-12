Guardado: «¿Por qué no soñar con el Betis en Champions?»

Andrés Guardado ha manifestado este miércoles, tras prolongar ayer hasta 2022 su vinculación con el Betis, que "estar en esta institución es bonito", que le "gustaría regresar a Europa" con el equipo bético y se ha preguntado "¿por qué no soñar con el Betis en Champions?"

"Retirarme jugando con el Betis en Champions sería lo más bonito", añadió Guardado, quien afirmó que siempre dice a sus compatriotas "que tienen que venir a sentir qué es el Betis, es especial lo que transmite", algo que le resulta "complicado transmitirlo con palabras".

"Hay que vivir un partido en el Villamarín", dijo.

El internacional azteca, que cumple su tercera campaña en Sevilla, reiteró su "orgullo por representar a esta institución", en la que espera "estar a la altura" para "alargar la carrera al más alto nivel" durante unos "años productivos para el Betis" y que mientras pueda "y la gente esté contenta con el rendimiento", seguirá.

Guardado cree que la mala racha padecida durante el mes de octubre "no tuvo nada que ver con lo sucedido tras la eliminación copera ante el Cádiz" hace dos años y se ha congratulado por haberla revertido, ya que "por más que se respalde a un entrenador, no vale de nada" si no se le ayuda en la cancha.

"Afortunadamente, no es la primera vez que vivo una situación como esta, aunque sí como jugador del Betis, y lo tomo con tranquilidad. A aquellos que decían que habíamos pedido la vuelta de (Quique) Setién, se los desmiente en el campo. Hemos superado una situación y ahora tenemos que seguir, porque no hemos hecho nada", añadió el futbolista verdiblanco.

Guardado, que estará a punto de cumplir 36 años cuando expire su nuevo contrato, bromeó con la edad de su compañero Joaquín, 38, quien "hace sentir mal a los demás" por su longevidad, y agregó que "es una leyenda, único, nadie se puede comparar" con un futbolista con quien ha estrechado la relación "por ser los dos capitanes".

El presidente bético, Ángel Haro, declaró que supo que "Guardado era un jugador diferente desde su primer día en el club", ya que desde su llegada "ha sido una referencia tanto en el vestuario como en el campo, tiene calidad y es una garantía de éxito".

Haro destacó que el "tópico del futbolista mexicano de garra y carácter se cumple con él, pero es también un jugador con mucha calidad" que "ha ayudado a resolver problemas en el vestuario" y guía "a los canteranos que se incorporan al primer equipo: es un aliado para el club".

Alexis Trujillo, coordinador de la secretaría técnica del Real Betis, calificó de "magnífica noticia" la renovación de Andrés Guardado, con quien la entidad se "asegura la continuidad de un jugador que es sinónimo de compromiso, liderazgo y veneno competitivo".

El técnico canario resaltó que "desde su llegada", Guardado "ha tenido mucha importancia en el juego" porque "siempre antepone los intereses colectivos a los personales. Juega donde hace falta, se deja la piel en cada partido y su carisma es contagioso".

Alexis incidió en la importancia del centrocampista en el panorama internacional, ya que "tiene cuatro mundiales a sus espaldas y tiene la ilusión de un niño de poder jugar el quinto", un "rasgo importante para cualquier jugador, sobre todo para un capitán".