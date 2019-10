Joaquín: «Los resultados no han sido positivos y eso desgasta»

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, ha admitido este miércoles en rueda de prensa que "el inicio no ha sido todo lo positivo que esperaba", ya que "por una causa u otra", el equipo verdiblanco no ha "dado con la tecla, los resultados no han sido positivos y eso desgasta".

Joaquín es consciente del "runrún que hay de puertas para fuera", pero se muestra "tranquilo" y "confiado" en "coger una racha positiva" tras el parón para "arrancar con otra inercia", para lo que se tiene que "ver a un equipo agresivo y compacto desde el principio, ojalá sea este domingo".

El extremo diestro recordó que "antes", con Quique Setién en el banquillo, los béticos tenían "más toque, más pausa" y ahora son "más directos a la hora de atacar", por lo que cree que está aún en fase de asimilar "conceptos nuevos que hay que trabajar y machacarlos" antes de que se vea a un equipo "más convencido".

Las dos salidas consecutivas que afronta el Betis, a San Sebastián y Granada, "son importantes" para Joaquín con independencia de "que puedan afectar al futuro del cuerpo técnico", pues se medirá contra "rivales que han comenzado bien" y "no puede haber excusas" aunque sea "difícil sacar estos partidos adelante".

Joaquín insistió en que "todos los días" se celebran "charlas con el entrenador, hay contacto para mejorar" porque "el equipo, por momentos, ha sido vertical y ordenado, pero falta coger esa racha positiva para engancharse con solvencia a la zona media alta", reto para el que está convencido de que "hay plantilla".

El Betis visita el domingo a la Real Sociedad, a la que no bate en San Sebastián desde hace más de quince años, y Joaquín reconoció que "Anoeta siempre es un campo difícil pero las estadísticas están para romperlas: es un estadio que motiva" y "propicio para iniciar una buena racha", consideró.

Joaquín, que termina contrato a final de temporada, aseguró que se siente "fuerte", por lo que podría renovar "otro año" para retirarse cumpliendo el "sueño" de dejar al Betis "en Europa y con un título", ya que ha "tenido siempre la ilusión de" retirarse "en un momento bonito".

"Siempre se quiere ir uno por la puerta grande, en un día especial. Cuando llegue el momento, cuando tarde media hora en ponerme derecho después de un partido, diré que 'picha, para casa'. Si me voy, me echarán más de menos que yo a ellos. Se echarán a llorar mis compañeros", concluyó.