La ‘broma’ de Joaquín sigue siendo noticia

La polémica originada en torno a Joaquín y Andrea, por la broma realizada por el capitán del Real Betis en relación al estrabismo de la concursante, ha estado presente durante dos largas jornadas en las que la incertidumbre y el morbo han envuelto, especialmente, al portuense, objeto de una posible denuncia por parte de ésta.

La controversia ya ha podido disiparse, gracias a un vídeo publicado por la joven en su cuenta de Instagram en la que ha afirmado con rotundidad que no va a denunciar al jugador. "Voy a dejar una cosa muy clara y zanjar el tema. Yo no voy a denunciar a nadie, no voy a denunciar a ningún futbolista que haya dicho los comentarios que quiera. Lo digo desde aquí, no voy a denunciar a nadie, tema zanjado", ha confirmado Andrea a las más de 230.000 personas que le siguen en esta red social. De este modo, el altercado de estos días entre ambas partes continua hoy siendo noticia.