La gran oportunidad verdiblanca

El Betis viaja a tierras ilicitanas con la mente puesta en asaltar el Martínez Valero y conseguir otros tres puntos para no decaer en la lucha particular que mantienen con la Real Sociedad por los puestos más altos de la tabla. Esta jornada será especial ya que el conjunto guipuzcoano no jugará su partido correspondiente por haber disputado la final de la Copa del Rey.

El conjunto de la Palmera llega al encuentro sexto clasificado con 45 puntos, a tan solo 10 de la cuarta plaza que da opción a jugar la Champions la próxima temporada, puesto que ocupa el Sevilla FC que se medirá horas después al líder de la competición, por lo que el Betis tiene ante sí una oportunidad de oro para poder seguir soñando con una gesta histórica. Todo hace indicar que Andrés Guardado se perderá el encuentro, ya que no ha estado presente en el último entrenamiento previo al choque. El mexicano se une a las bajas de Camarasa, Dani Martín y Fekir.

Enfrente, aguardará un Elche que lleva toda la temporada coqueteando con el descenso, y el cambio de dinámica del Huesca en las últimas semanas ha hecho que se apriete, aún más si cabe, la zona baja de la clasificación. Tras el parón de selecciones, el conjunto franjiverde llega con todos sus efectivos disponibles, salvo Lucas Boyé, quien sigue arrastrando molestias que le impedirán estar en el trascendental duelo ante el Betis.

Pellegrini: “Como he dicho siempre el partido más importante es el siguiente y vamos a tratar de jugarlo de la mejor manera posible”.

El técnico verdiblanco ha comparecido en la rueda de prensa en la jornada previa al choque ante el Elche, rival al que no desprestigia al compararlo con los próximos compromisos de su equipo: “Me parecería un gran error creer que los que vienen son los siguientes y el más difícil en estos momentos es Elche, mucho más difícil que el Atlético de Madrid, Athletic o Valencia, que ya los veremos en el momento que nos corresponda”.

Respecto a sus aspiraciones de cara a final de la temporada, Pellegrini es consciente de que tienen “diez finales para tratar de mantener un cupo que depende exclusivamente de nosotros”. Además, el preparador chileno asegura que el final de campeonato dependerá del equipo que mejor racha tome: “Va a ser un partido absolutamente distinto. No hay que poner excusas, hay que centrarse en el próximo partido y ver qué equipo tiene su mejor racha de aquí al final de la temporada”, finalizó el entrenador del Real Betis.

Escribá: “El Betis tiene jugadores que crecen en torno al balón. Si les dejas dominarte, no te dejan salir cómodos”.

El entrenador del Elche CF, también ha atendido a los medios de comunicación en la previa del choque, donde ha dejado claro que tienen muy estudiado al Betis: “Hemos visto mucho al Betis. Se asocia muy bien. Una de las claves es ser capaces de imponer nuestro ritmo. No somos un equipo que quiera ceder la posesión. Intentaremos defender juntos y ordenados, pero sin querer jugar solo al contragolpe”.

Además, Fran Escribá admite que su equipo llega bien, pese a no haber trabajado todo lo que hubieran querido antes del parón, sin embargo, “Esta semana limpia ha venido bien. Y con dos días de descanso, que vino bien para desconectar”, sentenció el técnico franjiverde.