La Real se presenta en el Villamarín con la defensa en cuadro

El próximo rival del Betis en LaLiga, la Real Sociedad, llega al partido con bajas importantes, sobre todo en una defensa en la que los problemas físicos de Aritz Elustondo y Nacho Monreal se suman a la sanción de Igor Zubeldia por acumulación de tarjetas.

Zubeldia ha jugado en los últimos partidos más de central que en su posición natural en el centro del campo precisamente por la baja el titular Elustondo, que disputó su último partido contra el Eibar el 30 de noviembre.

Elustondo, que sigue sin entrar con el grupo en los entrenamientos, parece muy improbable que esté para el encuentro del domingo contra el Betis, ausencia que suma a las muchas de esta temporada en la que sólo ha jugado ocho partidos, muy pocos para el titular del puesto de central junto a Diego Llorente.

Nacho Monreal sufrió una lesión fibrilar en el bíceps de su pierna derecha en el último partido, contra el Villarreal, y, aunque sigue progresando, al igual que Elustondo, no está incorporado a las tareas grupales en las sesiones llevadas a cabo esta semana.

Imanol no acostumbra a sorprender en este aspecto, y que acostumbra a no convocar a los jugadores que no han podido completar los entrenamientos, por lo que todo apunta a que Monreal no podrá jugar ante el Betis.

Además de estos tres defensores el técnico guipuzcoano sigue sin poder contar con dos de sus jugadores veteranos y capitanes del equipo, Asier Illarramendi y David Zurutuza, que tampoco viajan a Sevilla, algo que se espera sí haga Martin Odegaard, una vez recuperado de sus problemas físicos de los últimos días.