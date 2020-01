«Llevé 400.000 euros a Sevilla pero no sabía que era para primar a jugadores del Betis»

El exdirector de la Fundación Osasuna Diego Maquirriain ha afirmado este miércoles en el juicio del caso Osasuna que en mayo de 2014 llevó 400.000 euros a Sevilla pero que "nunca" le dijeron que le habían pagado a alguien por un partido.

Diego Maquirriain ha señalado que le llamaron un viernes por la mañana para decirle que ese mismo día tenía que llevar el dinero a Sevilla, donde se encontraban el entonces gerente Ángel Vizcay y el directivo Jesús Peralta, quienes, según le trasladaron debían hacer pagos "urgentes" relacionados con Osasuna.

Se da la circunstancia de que ese día, según Maquirriain, no habían estado en Pamplona, sino en Madrid, y de allí se desplazaron a Sevilla. "Si el viernes el club tiene que hacer unos pagos en Sevilla y tiene que ser en metálico, si está en Sevilla Vizcay, que tiene firma, y Peralta, que no tiene firma, no pueden sacar el dinero, y se tiene que sacar en Pamplona -por medio del entonces presidente Miguel Archanco y el vicepresidente Juan Pascual-, y alguien tiene que llevar el dinero y se me dice a mi. Si estas dos personas -Vizcay y Peralta- hubieran estado en Pamplona en vez de en Madrid, a mi no se me manda a Sevilla", ha dicho.

Maquirriain ha indicado que él nunca ha asistido a una Junta Directiva del Club Atlético Osasuna y en concreto que nunca fue informado de que se iba a primar a jugadores del Betis para que ganaran al Valladolid.

Durante su declaración, en la que sólo ha contestado a preguntas de su abogado, ha detallado cómo ocurrió el procedimiento por el que acabó llevando a Sevilla los 400.000 euros. Así, ha explicado que en mayo de 2014 recibió una llamada de Vizcay, quien le trasladó que "esa semana el Club Atlético Osasuna tiene que hacer una serie de pagos muy urgentes y me pregunta a ver si disponemos de tesorería en la Fundación, ya que el club no tiene".

"Miramos las cuentas de fundación y había un saldo de 40.000 euros. Vizcay me habla de que los pagos oscilarían entre 300.000 y 400.000 euros", ha explicado, para señalar que en otras ocasiones el club también había pedido dinero a la fundación. "Cuando lo solicitaban era porque el club debía afrontar pagos del día a día. Estos pagos eran con carácter urgente y me los solía pedir el gerente o el directivo responsable de Fundación Osasuna", ha apuntado.

Ante la falta de dinero, según Maquirriain, Vizcay le pidió que hablara con algún patrocinador y, en ese momento, se dirigió al presidente de Lacturale. "Él es tajante y dice que quien se lo tiene que pedir es Osasuna, no yo", ha apuntado.

Así, se concierta una reunión a la que asisten el presidente de Lacturale, Vizcay y el propio Maquirriain. El presidente de Lacturale "se muestra receptivo, dice que va a mirar si dispone de dinero, si va a poder prestar, pero deja tres condiciones: la primera, que el dinero se devuelva rápido; la segunda, que se haga vía Fundación Osasuna; y tercera, que se documente, el quería un contrato y se prepara".

Finalmente, cumpliendo con esas tres condiciones, Lacturale se muestra en disposición de prestar 220.000 euros, pero faltaría más dinero. "Veo que Vizcay está muy preocupado y me dice si yo podría prestar 60.000 euros. Yo le vi a Vizcay que estaba angustiado por la situación, muy preocupado, con continuas llamadas, había pedido dinero al patrocinador. En 1997 Osasuna vivió momentos económicamente complicados, y el señor Vizcay puso dinero de su parte para hacer pagos del club, y tal y como veo la cosa, presto dinero pero con las mismas condiciones que el patrocinador", ha apuntado el exdirector de la fundación.

Posteriormente, según el relato de Maquirriain, "el señor Vizcay me comunica que se está desplazando a Sevilla con Txuma Peralta, que tienen que hacer una serie de pagos ese día por importe de 400.000 euros y que ese dinero tiene que ser en metálico, que tengo que hablar con Archanco y Pascual, que tendría que ir yo a Sevilla a trasladar los 400.000 euros".

Así, acudió a la sede de La Caixa, recogió la documentación que debían firmar Archanco y Pascual para retirar el dinero, y una vez firmada volvió a por el dinero.

"Cogí mi coche particular, me trasladé a Zaragoza, en Zaragoza cogí el AVE a Sevilla, una vez que llegué a Sevilla cogí un taxi, me trasladé al hotel donde me habían organizado el viaje, creo recordar que eran las nueve de la noche, entré al hotel y en el hall estaban Vizcay y Peralta. Solicité la llave de mi habitación, subí, me acompañó Vizcay, yo llevaba un bolso pequeño o neceser, con los 400.000 euros. Allá los contó el señor Vizcay y bajamos a la recepción del hotel, estaba Peralta, y ellos dos se fueron porque habían quedado para hacer frente a los pagos de Osasuna. Me subí a la habitación del hotel, me quedé allí y volvieron en una hora o algo menos", ha señalado.

Según ha dicho, "nunca" le dijeron que se pudieran estar haciendo pagos relacionados con los resultados de partidos que pudieran beneficiar a Osasuna.