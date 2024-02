Luis de la Fuente: «Isaac es un buen futbolista y tiene todas las puertas abiertas de la Selección»

En el XXXIII Congreso de la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía, celebrado en La Rinconada, el seleccionador nacional Luis de la Fuente ha repasado los nombres propios del Sevilla FC futuribles de ser convocados con España, como Isaac Romero, Jesús Navas o Sergio Ramos.

Precisamente, el canterano sevillista con sus cinco goles en los últimos siete encuentros disputados, empieza a entrar en las quinielas del seleccionador de cara a la próxima ventana internacional de marzo, la primera del año. En ella, España se medirá en sendos amistosos a Colombia y Brasil, partidos que servirán como test de cara a la Eurocopa que se disputará en Alemania el próximo verano.

Según ha recogido en vídeo el periodista Mario Mijenz, Luis de la Fuente ha alabado el momento que atraviesa Isaac en el Sevilla: «Lo ves en el campo y enseguida aprecias algo diferente. Es difícil de explicar. Isaac lo está haciendo bien, tiene que seguir mejorando y creciendo y cada día ser más exigente, para que pueda cada día ofrecer mejor rendimiento».

El atacante sevillista ha tirado la puerta abajo y con su irrupción el Sevilla ha dado un salto en la tabla que lo aleja de los puestos bajos de la clasificación, algo que ha destacado también el seleccionador nacional: «Isaac es un buen futbolista y tiene todas las puertas abiertas de la Selección. Por supuesto hay opciones, como otro cualquiera, pero es que hay muchos para elegir... Centrarnos en uno u otro sería una lista interminable».

Sobre Sergio Ramos, que el otro día al igual que a Isaac y Jesús Navas los vio in situ en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la victoria frente al Atlético de Madrid, ha aclarado que no tiene las puertas cerradas: «Al final es una elección, y a Ramos, al que conozco desde que tenía 15 años, le tengo un valor personal y profesional, siempre lo he dicho y lo diré. Pero, cuando uno tiene que tomar decisiones, elige a uno u otro, y a algunos les gustará más o menos. Las decisiones son para tomarlas y este puesto es para tomar decisiones.

Luis de la Fuente también ha querido resaltar cuáles son los valores que para él son innegociables en la selección, con Jesús Navas como ejemplo: «Yo nunca he puesto trabas a futbolistas por edad, ni por arriba ni por abajo. Lo que quiero son buenos futbolistas. Y otra cosa que no hemos hablado, buenas personas. Es verdad que mi experiencia en la selección absoluta con todos los jugadores ha sido fantástica, pero quiero que sean futbolistas comprometidos, implicados, y Jesús es un ejemplo de eso. Aparte de su edad tiene una ilusión como la de un principiante».

A mitad del próximo mes de marzo sabremos si las palabras de Luis de la Fuente sobre Isaac Romero acaban con un premio para el canterano sevillista, toda vez que se entiende que Jesús Navas seguirá en los planes del seleccionador nacional.