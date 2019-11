Ni oír hablar de Setién

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha declinado este jueves referirse a posibles conversaciones con el técnico Quique Setién, ya que "todo lo que sea hablar de un entrenador que no sea Rubi", actual inquilino del banquillo bético, "es malo para la entidad".

Haro, que ha atendido a los medios tras el acto de presentación de la prolongación del contrato de Sergio Canales hasta 2023, ha insistido que el actual Betis posee "argumentos para estar arriba", por lo que "hay que estar con Rubi", aunque entiende que "el debate sobre otro entrenador", en referencia a Setién, "esté en la calle".

Así, el mandatario verdiblanco ha preferido "no alimentar" los rumores en torno a Setién porque quiere ganar en Mallorca "y que Rubi siga mucho tiempo: no me planteo otra cosa", zanjó Haro.

Ángel Haro recordó también al exvicepresidente deportivo Lorenzo Serra Ferrer, quien salió del Betis porque "no quiso seguir" y declinó el sábado la oferta "generosa" de presenciar en el palco el Betis-Valencia, ya que "ésta siempre será su casa".

"Lo invitó el Betis, no Haro ni López Catalán. Luego nos enteramos de que vio el partido en el palco de un exconsejero. La afición demostró ser madura y lo que tenía que hacer era animar al Betis. El beticismo demostró que no quiere salvadores", añadió el presidente en referencia al técnico mallorquín.

Haro admitió que, durante estos meses, se está "ocupando más" de sus empresas porque "necesitan más dedicación", pero no se plantea "dejar la presidencia", cargo en el que se muestra "muy ambicioso", ya que el lema bético "del 'manque pierda' es un símbolo de lealtad, algo que no tiene que estar reñido con la ambición".

El dirigente bético ha informado que está "avanzando en las renovaciones" de jugadores como "Guardado, Joaquín y Mandi", al tiempo que está "atento al mercado", como "cada vez que se abre una ventana, pero cada vez es más difícil mejorar a esta plantilla".