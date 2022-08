Pellegrini anuncia el traspaso de Bartra al Trabzonspor

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, informó este domingo de que el defensor Marc Bartra "se ha decidido a salir" traspasado al Trabzonspor turco y que no "va a estar en el plantel" bético en la temporada que empieza el lunes para el equipo sevillano en el Benito Villamarín ante el Elche.

Pellegrini, en la conferencia de prensa que ofreció en el estadio bético tras la sesión preparatoria de la víspera del partido, señaló que su "manera de pensar es la misma" que el verano pasado y que cree que "si hay una venta importante que soluciona, hay que realizarla", pero "por otro lado, en la medida que salen jugadores importantes, no se reemplazan" porque no lo permite "la situación económica del club", subrayó.

El preparador bético recordó que "salieron Joel (Robles), (Cristian) Tello y ahora la de Marc Bartra. Ojalá la llegada de Luiz Felipe y Luiz Henrique las sustituyan", y añadió que "las temporadas anteriores", el Betis fichó "solo a Germán Pezzella, también por cuestiones económicas", aunque "el trabajo de Antonio (Cordón) -el director deportivo- con jugadores libres ha permitido mantener un plantel fuerte".

"No espero reforzar ninguna posición porque hay una situación económica que no podemos estar no viéndola. Hay una realidad de la que uno no puede esconderse. Vamos a ver si llega alguna oferta importante que sea mejorar la parte económica y no desmejorar la parte deportiva", destacó Pellegrini insinuando que espera más ventas.