Pellegrini apela a tener «tranquilidad y calidad» en «un partido complicado»

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, confió en vísperas de recibir el sábado al Espanyol en el Benito Villamarín que su equipo «tenga la tranquilidad y la calidad necesarias para poder superar» a un rival del que destacó que, aunque está en zona de descenso, tiene «buenos jugadores» y les va a «hacer un partido complicado».

Pellegrini, que este viernes volvió a dirigir el entrenamiento de los verdiblancos tras regresar de estar unos días en Chile por un asunto personal, afirmó en rueda de prensa que espera «un partido muy difícil, como todos en LaLiga con independencia del lugar en que estén los equipos», y advirtió de que en este tramo los que ocupan «posiciones más rezagadas» en la tabla «hacen el doble de esfuerzo para intentar salir de esa posición».

El chileno resaltó que «de la mitad para arriba el Espanyol tiene muy buenos jugadores, desequilibrantes en algunos aspectos, pero tienen que unirse muchos detalles para que un equipo, no sólo el Espanyol, haga una buena temporada», ya que, como «por distintas situaciones» se vaya dejando de sumar, «se va perdiendo la confianza».

El preparador bético, que confirmó las bajas por lesión del lateral senegalés Youssouf Sabaly y de los centrales Víctor Ruiz y el argentino Germán Pezzella, «más los sancionados Aitor (Ruibal) y Sergio Canales», se refirió a las doce expulsiones que lleva el Betis esta temporada y aseguró que no se están «quejando» de ellas, «aunque uno podrá discutir unas y otras».

«Es extraño, no somos un equipo que nos dediquemos a hacer faltas. De ellas, cuatro han sido por ser el último hombre, algunas con discusión y que el VAR tendría que haber ido a revisar. La de Canales (ante el Cádiz) puede ser por criterio. Creo que cuando hay una acción tan decisiva, no sólo para el Betis, es un poco una obligación ir a revisarla y no hay ningún problema», indicó.

Para Pellegrini, «el VAR tiene que ser un elemento de ayuda al árbitro y no un elemento de desconfianza por el que piense que le están corrigiendo errores», y argumentó que «es muy difícil arbitrar» porque «son jugadas muy rápidas», a la par que consideró, sin significar ello una «queja», que si el Betis no está «más arriba, es por la cantidad de partidos» que ha jugado «con un hombre menos».

Tras señalar sobre la última derrota con el Cádiz (0-2) que, hasta que fueron once contra once, era el partido que esperaban ante un rival que «defiende muy bien» y estimar que luego lo «desvirtuaron las expulsiones» y se vio a su equipo «desquiciado» por ello, comentó que esto les debe de «servir de experiencia para sumar mañana tres puntos».

Sobre la opción de que Martín Montoya, inédito desde octubre, vuelva al lateral derecho por las bajas de Sabaly y Ruibal, dijo que «viene entrenando muy bien desde hace muchas semanas, que es lo importante», y que no ha jugado más por sus lesiones a comienzos de campaña y el «alto rendimiento» de sus compañeros, si bien tiene «plena confianza» en él.

Pellegrini, que admitió que el Betis ha mejorado en defensa, pero lleva «menos goles que la pasada temporada» y por ello están «siempre buscando soluciones en cuanto a nombres», señaló que a Canales lo ve «bien, tiene madurez», y añadió que cree que «se dio cuenta de que se equivocó» en la acción que propició su expulsión ante el Cádiz, «pero eso es pasado y lo importante» es tenerlo «la mayor cantidad de partidos» hasta el final.

Preguntado por si ve como objetivo la Liga de Campeones por una posible sanción al Barcelona, subrayó que para la meta que persiguen, «sea la Champions o la Europa League», tienen que «demostrarlo ganando al Espanyol, sumando tres puntos más y seguir peleando por los últimos 27 puntos».

«Lo otro son especulaciones, ilusiones, ganas. Hay que demostrar dentro del campo para lo que estamos preparados y no estar dependiendo de si sancionan o no al Barcelona; son dos temas distintos», aseveró.