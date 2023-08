Pellegrini no cree que la polémica de Rubiales «sea razón» para renunciar a la selección

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, comentó este sábado que no cree que la polémica suscitada con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por el beso en la boca que dio a la jugadora Jennifer Hermoso durante la celebración de la conquista del mundial femenino, «sea razón» para renunciar a la selección nacional, como ha hecho su delantero Borja Iglesias porque «uno siempre tiene que estar dispuesto defender a su país».

«Lo de Borja no me corresponde a mí analizarlo. Personalmente creo que defender una selección siempre es lo máximo. No creo que sea una razón. Discrepo en eso con Borja. Uno siempre tiene que estar dispuesto a defender su país, independientemente de las estupideces que pueda hacer una persona. Creo que Borja va a rectificar», añadió Pellegrini.

El técnico santiaguino manifestó que lamenta «mucho por el equipo femenino de España» que las celebraciones por el título mundial degenerasen de este modo «porque se menoscabó lo que consiguió», pero insistió en que «Borja Iglesias es un futbolista que está siempre dispuesto a defender la camiseta de su país».