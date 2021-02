Rememorar una gran hazaña copera

Por su parte, el Athletic Club afronta este choque con la ilusión de poder conseguir tres títulos en algo menos de cuatro meses . Ya hace unas semanas levantó en la Cartuja la Supercopa de España, y el próximo 4 de abril disputará la final de la Copa del Rey del año pasado, que no pudo celebrarse. Y, además, tiene la posibilidad de llegar a la final de la presente edición.

El entrenador del Real Betis compareció ante los medios de comunicación en la previa del choque. En ella, analizó la buena situación que atraviesa su equipo y la posibilidad real de hacer algo importante esta temporada: “Nos hemos embarcado de nuevo en la lucha por pelear por puestos importantes. Ahora nos queda la segunda parte de la temporada en la que intentaremos pelear por todo lo que tenemos por delante, en La Liga y la Copa. Nos da para seguir en las dos competiciones y ojalá sigamos así hasta el final de la temporada”.

El técnico verdiblanco también se refirió a su plantilla, la cual no ha podido ser reforzada en este mercado invernal: “Lo dije antes de que comenzara el mercado de enero, el Betis no podía traer a ningún jugador, no está en las condiciones económicas para hacerlo”. Sin embargo, el chileno confía plenamente en sus chicos y valora muy positivamente su trabajo: “La plantilla está respondiendo por encima de las expectativas”, sentenció Pellegrini.