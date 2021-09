'Rodri' se gana el Rodrigo

El centrocampista Rodrigo Sánchez 'Rodri' viene desde hace tiempo ganándose a pulso el Rodrigo a secas a base de su creciente y talentosa participación en el juego del Betis del chileno Manuel Pellegrini, artífice principal de abrirle sin prisas las puertas de la élite al mediapunta zurdo de Talayuela (Cáceres).

Autor del primero de los goles de la victoria bética ante el Granada (1-2), rubricada sobre la bocina con un golazo llamado a ser de los mejores de esta Liga de Sergio Canales, Rodri es de esos canteranos cuyo irrupción no es flor de un día ni una eclosión con alharacas, sino macerada a base de minutos y confianza como la que le ha dado el 'Ingeniero' desde que lo vio.

Tan es así, que el de Santiago no ha dudado nunca en darle galones a este jugador, por delante, como sucedió en la noche de Los Cármenes, de pesos pesados de la plantilla como Sergio Canales, necesitado de descanso hasta que salió en el último tercio para decidir en un eslalon de los de la consola de los niños y no tan niños.

Hasta que fue sustituido por Joaquín Sánchez, Rodri no sólo fue el que abrió la lata de la victoria bética, sino que desplegó todo lo que tiene de desparpajo, control del balón y buscar siempre cosas distintas como las que le sirvieron en bandeja sendas oportunidades claras al centrocampista francés Nabil Fekir.

El de Talayuela no se arruga, la pide; no se esconde, se ofrece, no la da a las primeras de cambio, arriesga; y así desde que irrumpió en la élite este jugador de 21 años que lleva 33 partidos en Primera División, 15 de ellos la pasada temporada y tres en la presente, en la que ha sumado un total de 196 minutos.

Pese a que en el último ejercicio contribuyó al ascenso del Betis Deportivo a Primera RFEF, Pellegrini ya dejó claro en su momento su declaración de intenciones con el cacereño al afirmar que su etapa en el filial estaba "absolutamente terminada" y augurar que sería "una gran figura" porque ya era "un jugador muy importante".

No se queda el 'Ingeniero' en la retórica y el lugar común, sino que, fiel a su estilo escueto, cuenta con los jugadores que tiene en una coyuntura de estrecheces económicas de la que nunca se ha quejado, antes al contrario ha valorado lo que tiene y lo ha puesto sobre el verde.

La victoria ante el Granada, con los nombres propios además del portugués William Carvalho, titular también tras la declaración de confianza del chileno en él, y el lateral Héctor Bellerín, en un debut que cantó todo lo que puede dar, ha insuflado a los de Pellegrini un importante balón de autoconfianza en la semana en la que se estrena en Liga Europa ante el Céltic de Glasgow en el Benito Villamarín.

Con cinco puntos tras estrenar su casillero de victorias después de sendos empates a uno ante Cádiz y Mallorca y una derrota frente al Real Madrid (0-1), el Betis afronta desde hoy la preparación de su andadura europea y lo hace con la confianza de Pellegrini en toda su plantilla para hacer los cambios que permitan afrontar con solvencia las tres competiciones en la que los verdiblancos están inmersos.

En la exigencia de jugar cada tres días, el chileno es sabedor de la importancia de todos y cada uno de sus jugadores y, además, de la de otorgarle galones a futbolistas como Rodri, uno más tras superar esa etapa en la que pudiera pensarse que los canteranos tienen más que demostrar para superar ese presumible condición de eventuales que el extremeño se ha encargado de desmentir a fuego lento.

Tan a fuego lento, que el mediapunta de Talayuela pasó desde muy niño por las canteras del Atlético de Madrid, Espanyol, Barcelona y Deportivo de La Coruña antes de llegar a la del Betis en 2016 para formar parte de su juvenil, pasar al filial, entonces en Segunda B, poco después, y debutar con el primer equipo en noviembre de 2020 en el Nou Camp.

El Betis, con el que Rodri tiene contrato hasta 2024, ya ha distinguido a su jugador tras la victoria de Granada y, además de llamarle Rodrigo, le ha puesto el don por delante: 'Don Rodrigo', destacó el club verdiblanco.