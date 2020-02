Rubén Castro, Salva Sevilla y Cedric niegan haber recibido dinero por amaño de partidos

Los futbolistas Rubén Castro, Salva Sevilla y Cedric Mabwati, que jugaban en el Betis en la temporada 2013-2014, han asegurado este miércoles, en el juicio por el caso Osasuna, que no recibieron dinero ni por ganar al Valladolid ni por perder contra Osasuna en el último partido de la temporada.

Los tres futbolistas han declarado este miércoles como testigos en la vista y, al igual que otros compañeros suyos en el club andaluz esa temporada, han negado en todo momento que en el vestuario se hablara de supuestos amaños de partidos.

En concreto, Rubén Castro, exjugador del Betis y actualmente en la Unión Deportiva Las Palmas, ha negado por videoconferencia que recibiera ofrecimientos de dinero por parte de directivos de Osasuna para ganar el partido contra el Valladolid y ha manifestado que tampoco tuvo ningún ofrecimiento para perder contra Osasuna en el último partido de la temporada.

Asimismo, al igual que otros exjugadores del equipo andaluz, ha negado que escuchara algún tipo de comentario en el vestuario sobre amaños y ha señalado que no sabe si Antonio Amaya, Jordi Figueras o Xabi Torres, compañeros suyos en el club y acusados en el caso, se reunieran con directivos de Osasuna.

Ha manifestado, además, que no sabe si Figueras mantenía una relación de amistad con jugadores de Osasuna y ha señalado que tampoco recuerda si Torres y Amaya se ausentaron de un entrenamiento para hacer un viaje a Madrid.

Sobre los partidos contra Valladolid y Osasuna, ha declarado que no recuerda exactamente cómo fueron los goles ni cómo transcurrieron y ha recordado que en esa temporada el Betis no ganó "muchos partidos".

Otro de los exjugadores del Betis en la temporada 2013-2014 que ha declarado este miércoles como testigo en el juicio ha sido Salva Sevilla, quien también ha negado que hayan recibido alguna cantidad de dinero. "Personalmente no he recibido nada, ni he visto que alguien recibiera", ha asegurado.

Sevilla, uno de los capitanes del equipo en aquella temporada y que ahora juega en el Mallorca, ha manifestado que tampoco escuchó "nada" en los vestuarios sobre el supuesto amaño de partidos y que "para nada" Amaya, Figueras o Torres le hablaron de la posibilidad de pactar algún resultado.

Ha afirmado, además, que tiene "muy presente" que amañar partidos es un delito y ha manifestado que esto lo lleva "a rajatabla". "Gente de la Liga viene todos los años a darnos una charla sobre el tema de apuestas, amaños... eso lo saben todos los jugadores. En mi vida he hecho algo así, como deportistas sabemos que eso no se puede hacer", ha agregado.

También ha negado que recibiera alguna cantidad de dinero cuando era jugador del Betis en la temporada 2013-2014 Cedric Mabwati, quien al igual que sus otros compañeros ha señalado que ni le ofrecieron dinero exdirectivos de Osasuna ni compañeros de su equipo.

Actual jugador del Tudelano, Cedric Mabwati ha recordado que jugó el partido que enfrentó a Osasuna con el Betis y ha señalado que fue un partido "normal, como siempre". Según ha dicho, con anterioridad a ese partido, ni Figueras, ni Torres, ni Amaya le comentaron nada sobre supuestos amaños.

Por otro lado, el futbolista ha contado que en la siguiente temporada estuvo cedido en Osasuna y ha asegurado que no oyó nada sobre la temporada anterior ni sobre los partidos del Betis contra Osasuna y Valladolid.