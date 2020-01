Rubi: «Sería una decepción caer eliminados»

Rubi ha admitido este miércoles en rueda de prensa que "sería una decepción caer eliminados" de la Copa del Rey "por un equipo de inferior categoría" como el Rayo Vallecano, su rival mañana en los dieciseisavos de final.

Rubi ha asegurado que intentará "llegar lo más lejos posible" en este torneo, en el que "si llegas a 'semis' y caes ante el Madrid o el Barcelona jugando bien, no será un fracaso", aunque advirtió que "el Rayo es un equipo que le puede ganar a cualquiera" por "su idea de juego, por el número de jugadores que ha jugado en Primera y porque tiene un entrenador valiente".

El técnico bético anunció que habrá momentos en el partido de Vallecas en el que su equipo lo va "a pasar mal", si bien reconoció que es un alivio no enfrentarse con Adrián Embarba, traspasado al Espanyol, "que es una baja muy importante, un gran jugador", aunque está seguro de que Paco Jémez "la podrá suplir".

Rubi señaló su plantilla "está muy animada" con la Copa, de modo que ha debido "poner cierta dosis de tranquilidad", ya que considera que "esta eliminatoria de dieciseisavos es más complicada que la del año pasado" por el formato a un partido, algo que a él le gusta "porque es una Copa más valiente".

El preparador catalán preferiría que mañana hubiese arbitraje de vídeo en el partido y está "convencido de que en años venideros habrá VAR" desde las primeras rondas coperas, ya que este elemento "no ha cambiado aspectos del juego, pero ha hecho cambiar muchas cosas e influye" en el desarrollo de los encuentros.

Rubi no se refirió a las posibles salidas de su plantel en este mercado invernal, ya que Tello "sigue entrenando como uno más" y "no hay nada" de la posible cesión de Loren al Barcelona, aunque aseguró que "para un entrenador, no es mala señal que jugadores de tu equipo se revaloricen".