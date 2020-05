Serra Ferrer mantiene la ilusión por volver al Betis

Serrar Ferrer ha comparecido hoy públicamente ante los micrófonos de Radio Sevilla, día en el que el Real Betis conmemora 26 años de su ascenso a Primera División en el mítico partido de Burgos. Concretamente, el 8 de mayo de 1994, con el balear en el banquillo, el conjunto verdiblanco regresó a la élite del fútbol español tras tres temporadas continuadas en Segunda, siendo, en los últimos 60 años, su etapa más larga en la categoría de plata.

De esta fecha histórica, Serra mantiene un “recuerdo extraordinario”. “Parecía un reto imposible, por los pocos partidos que quedaban. El compromiso de los jugadores fue excelente y tengo un gran recuerdo”, ha afirmado. “Logramos que nos sobrara una jornada, la última en el Villamarín. El Betis no puede presumir nunca de un ascenso a Primera, por la entidad y la grandeza que tiene. Al siguiente año, logramos quedar terceros en Primera división, con pocos retoques en la plantilla. Me identifiqué mucho con el club y con la afición”, añadió el ex vicepresidente deportivo, responsable de la secretaría técnica y consejero de la entidad.

En su primer periodo al frente del Betis, Serra Ferrer inició una etapa exitosa en la que lideró un equipo que logró jugar competiciones europeas y disputar una final de Copa del Rey ante el Barcelona (los culés se llevaron el título con una victoria por 3 a 2 en la que los goleadores béticos fueron Alfonso y Finidi). Hoy, tras dos épocas más (la tercera concluyó hace 11 meses), el balear no descarta retornar a Heliópolis. “La ilusión sigue estando, no tengo por qué fingir o decir otra cosa. Sigo de cerca los acontecimientos que se suceden en el Real Betis. Tengo bastantes amigos con los que intercambiar opiniones, sugerencias, etc. No tengo por qué adelantar esta situación; no sé qué va a pasar y si los actuales gestores ven útil mi vuelta. O si yo estoy conforme o me veo capacitado para desarrollar lo que me pudieran ofrecer. No tengo la sensación de estar pensando al cien por cien en esto”, ha argumentado.