Un Betis europeo mide el retorno del Mallorca a LaLiga

El Mallorca, otra vez con el japonés Take Kubo en su plantilla, se estrena este sábado en el retorno a LaLiga con la visita a Palma del Betis, un rival que llega con el aval de conjunto europeo que se ganó el pasado curso al quedar sexto en la clasificación de la máxima categoría.

El partido que enfrenta a un recién ascendido y un equipo que este temporada disputará la Liga Europa será presenciado por 8.775 espectadores, un poco más de un tercio de la capacidad del recinto deportivo.

Kubo, cedido por el Real Madrid, es la gran estrella mallorquinista para afrontar una temporada en el que único objetivo es la permanencia.

En torno a él gravitan gran parte de las esperanzas del equipo de Luis García para mantener el pulso con los 'grandes' y no repetir los errores que hace dos temporadas le condenaron al descenso.

El nipón, en su segunda etapa en la isla, no será la única referencia del Mallorca en LaLiga Santander.

Al bloque de futbolistas de los últimos años, el de los ascensos vertiginosos desde Segunda B a Primera, se unen el meta eslovaco Dominik Greif, los defensas Pablo Maffeo y Jaume Costa -baja ante el Betis por molestias- el centrocampista argentino Rodrigo Battaglia y los delanteros Ángel Rodríguez y Amath Ndiayé, éste fichado tras jugar la pasada temporada en calidad de cedido por el Getafe.

Luis García ya ha anunciado que su equipo "cambiará alguna cosas" en el terreno de juego con respecto a la temporada pasada -sumó los mismo puntos (82) que el Espanyol campeón de Segunda- pero que las ganas y la ilusión son innegociables.

El Betis, por su parte, inicia el camino de la segunda temporada con el técnico chileno Manuel Pellegrini al frente con la clara intención de dar un paso mas en la progresión del equipo, que en el curso pasado se ganó el volver a una competición continental.

El estreno en Mallorca, ante un recién ascendido, es un partido que, como todos los de inicio de campeonato, se plantea como una incógnita en el rendimiento global que darán los verdiblancos, que en la pretemporada ofrecieron buenos recursos en la parte ofensiva y algunas carencias en la defensiva.

Pellegrini llega a la cita con bajas seguras, como la de lateral derecho senegalés Youssouf Sabaly, uno de los refuerzos para la presente temporada pero que padece una lesión en el recto anterior izquierdo que se produjo en el amistoso del pasado sábado ante el Roma.

El extremo zurdo mexicano Diego Lainez es otra de las bajas después de que el pasado viernes sufriera un doble esguince de tobillo en la final de consolación del torneo olímpico de Tokio, en la que México obtuvo la medalla de bronce tras batir a Japón.

El lateral izquierdo Juan Miranda, que en Tokio logró la plata con España tras perder la final ante Brasil, también estará ausente en Mallorca al tener unos días de vacaciones tras los Juegos.

A ellos se suman el extremo izquierdo Cristian Tello, que debe cumplir un partido de sanción que arrastra desde la pasada temporada, mas el central Marc Bartra y el centrocampista Víctor Camarasa, quienes han participado poco en la pretemporada al no estar en plenas condiciones físicas.

Sí podría llegar al partido el centrocampista Sergio Canales, que recibió un pisotón en el tobillo izquierdo en los últimos minutos del primer tiempo del partido ante el Roma y fue sustituido al comienzo de la segunda mitad con una visible cojera.

Otro centrocampista, el argentino Guido Rodríguez, se incorporó algo mas tarde a la pretemporada tras proclamarse con su selección campeón de la Copa América y además tuvo que trabajar al principio al margen del grupo por los protocoles sanitarios españoles para personas que viajen desde el país suramericano.

No obstante, el jugador trabaja desde hace algunos días con la plantilla y no tendría problemas para ocupar un sitio en el once titular.

- Alineaciones probables:

Mallorca: Reina; Maffeo, Raíllo, Valjent, Oliván; Kubo, Baba, Galarreta, Salva Sevilla; Dani Rodríguez, Lago Junior.

Betis: Rui Silva; Montoya, Édgar, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Canales o William Carvalho; Rodri, Fekir, Aitor Ruibal; Borja Iglesias.

Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Comité Valenciano).

Estadio: Visit Mallorca.

Hora: 19.30.

La clave: Para el Mallorca, salir sin la presión que pudiera tener en este su primer partido en la vuelta a la máxima categoría. Para el Betis, corregir las indecisiones defensivas que se le han visto en la pretemporada.

El dato: El Real Madrid ha cedido en cuatro ocasiones a Takefusa Kubo desde que lo fichó en junio de 2019. El japonés, formado en la cantera del Barça, inicia su segunda etapa en el Mallorca tras jugar también en el Villarreal y en el Getafe.

Las frases:

Luis García (entrenador del Mallorca): "Kubo viene rodado, si lo necesito lo sacaré ante el Betis".

Pellegrini (entrenador Betis) dice que el objetivo es el mismo: "llegar lo más arriba posible".

El entorno: A los aficionados que acudan a Son Moix se les exigirá el uso de la mascarilla, permanecer sentado, mantener la distancia de seguridad, concretada en un asiento de separación en la grada y de 1,5 metros en el resto del estadio, higiene de manos y prohibición de fumar.