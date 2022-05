Un lustro de avances y atrasos

El Betis campeón de Copa debe su éxito a varios factores que se han construido a lo largo de los últimos años, entre ellos su plantilla. Manejada por el reconocido Manuel Pellegrini, la lista de grandes jugadores que visten la elástica verdiblanca es muy superior a la que dejaba ver aquel Betis de hace varias temporadas. El equipo heliopolitano ha realizado una serie de inversiones que han valido clasificaciones europeas y la obtención de un título, pero no todas han tenido el mismo éxito.

Lejos queda ese Betis sin rumbo de la temporada 2016/2017, que coqueteaba con el descenso y poseía una plantilla que podría catalogarse como mediocre. Con el paso de los años y un cambio necesario de director deportivo, fichajes como Guardado, Canales, William Carvalho, y los posteriores Fekir y Borja Iglesias, sustituyeron a los Zozulya, Donk, Petros, Musonda, etc. Algunos de ellos han valido su peso en oro, e incluso han remado en contra de toda crítica posible, como es el caso de Iglesias. Sin embargo, no todos los fichajes han sido exitosos, por mucho que la alegría del reciente triunfo pueda nublar la vista. La vuelta de viejos conocidos -cuya etapa estaba más que finalizada en la entidad- no ha hecho más que tapar agujeros en una mala gestión de posiciones necesitadas de cambio. Montoya y Pezzella, el principal ejemplo de esta idea. Un lateral descartado por Pellegrini y un central que no aporta más seguridad que los otros tres.

Situando la mira en los fichajes de verano de la presente temporada, los nombres que sí han destacado han sido los de Rui Silva, Willian José y Bellerín. Traspasos que, con sus altas y bajas, han tenido un alto nivel de relevancia en la plantilla. Acierto que vuelve a nublarse si se avanza hacia un pasado más cercano: el mercado invernal. El equipo verdiblanco pedía a gritos la llegada de un central y un recambio en condiciones para el centro del campo. ¿La respuesta? Ningún fichaje. El Betis ha salido a flote con una plantilla que, aunque posee grandes nombres, está muy desbalanceada cuando fallan esos hombres.

No hay duda de que el departamento de Cordón tiene una asignatura pendiente no sólo en parcelas concretas del equipo -de las cuales algunos marchan cedidos a sus clubes propietarios-, sino en la figura del recambio. Si el Betis desea continuar con esta línea ganadora y ambiciosa debe conformar una plantilla a la altura de tales expectativas, o, de lo contrario, podría volver a la mediocridad de hace un lustro.