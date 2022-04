Volvió el hombre que hacía vibrar al Benito Villamarín

Dos meses y medio sin marcar no son fáciles de llevar para ningún delantero. Más aún si al jugador en cuestión se le colocan unas expectativas que no van acorde a sus posibilidades. A Juanmi se le atribuyó una responsabilidad que no logró cumplir a posteriori. Las extraordinarias cifras goleadoras que produjo durante el transcurso de la primera vuelta liguera nublaron el juicio de más de un aficionado. Sin embargo, el malagueño logró ganar su batalla interna con el gol de la mejor forma posible: doblete de tantos y de asistencias para ganar por 4-1 al Osasuna en el Villamarín.

El inicio de 2022 no ha sido plato de buen gusto para uno de los hombres clave en el ataque de Pellegrini. La ausencia de números en sus registros no ha hecho más que situar la lupa en su juego. ¿Aporta Juanmi al juego del Betis cuando no marca?. Lo cierto es que hay dos formas de verlo. Por un lado, las pérdidas de balón son continuas en algunos partidos. Si bien cuando tiene el día puede aportar ciertas maniobras de calidad como su típica ligera elevación del balón para zafarse del rival, en ocasiones se le ve perdido y lento en sus participaciones en la circulación de balón. A pesar de ello, posee cualidades que destacan por encima del resto de la plantilla: su capacidad para generar peligro en el área y su gran remate de cabeza. Sorprende que un jugador de las medidas de Juanmi sea capaz de realizar precisos testarazos, aunque, por una cosa o por otra, no siempre entren.

Volviendo a la actualidad, el atacante bético volvió en una tarde en la que se le necesitaba, para ayudar a su equipo a mantener la quinta plaza. Generó los cuatro goles, y demostró por qué es uno de los jugadores revelación de la competición. Pero ser un jugador revelación puede deberse a dos aspectos no necesariamente positivos: o bien se ha descubierto al mismo durante esa campaña, o está ofreciendo un rendimiento fuera de lo común. El caso de Juanmi es más bien el segundo, pues es un viejo conocido del Málaga y de la Real Sociedad. Ante este escenario, el aficionado bético debe preguntarse si estos despuntes son un factor en el que se puede confiar o si son parte del tono irregular del jugador. Sólo el tiempo lo dirá; está en manos del malagueño.

La visión optimista del asunto invita a creer en que el Betis recupera la mejor versión del punta caído en banda para el final de la temporada, y, sobre todo, para su máximo compromiso en La Cartuja. Si Juanmi recupera esa racha goleadora de hace varios meses, será un efectivo crucial para Pellegrini. En caso de no hacerlo, el Betis perderá mucho, como ya se ha visto durante este segundo tramo de liga. Las actuaciones del delantero durante lo que resta de campaña serán clave para determinar su futuro a corto plazo en verano.