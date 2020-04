Andrés Palop le hace «una gran parada» al coronavirus y abandona el hospital

El exportero español Andrés Palop ha confirmado que contrajo coronavirus, que le ha mantenido 12 días ingresado en el Hospital 9 de Octubre de Valencia, y ha anunciado que este martes ha dado negativo a la COVID-19 y que ya se encuentra en su domicilio tras hacerle "una gran parada" a la enfermedad.

"Hoy he hecho una gran parada al coronavirus. Ya estoy en casa. He estado 12 días ingresado por culpa del positivo por COVID-19; desgraciadamente y como muchas personas me infecté y tuve que ingresar en el hospital. Ahora ya puedo decir que, después de unos días de pasarlo mal y de mucha incertidumbre, he dado negativo y ya estoy en mi casa", confirmó en su cuenta oficial de la red social Instagram.

El exguardameta del Sevilla FC, el Valencia CF o el Villarreal CF cumplirá desde este momento aislamiento en su domicilio. "Ahora, a seguir en mi casa 14 días de aislamiento y a esperar que todo esto pase para poder abrazar a todos mis familiares. Un fuerte abrazo a todos. Animo a toda la gente que esté pasando por esto a que se mantenga positiva y con todas las fuerzas para vencer; no se debiliten y manténganse fuertes psicológicamente, se sale. Cuídense mucho", pidió.

Por último, Palop quiso agradecer al Hospital 9 de Octubre "su rápida atención", y agradeció "de corazón" su trabajo "a los médicos, neumólogos, ATS, enfermeros, radiólogos, limpiadores y cocina". "Gracias, gracias y muchas gracias, no voy a olvidar nunca todo el cariño y atención que me habéis prestado. Gracias a toda mi familia por estar ahí cada día y hacerme sentir fuerte y darme tanto cariño", concluyó.