Así jugó el Sevilla

Bono (10): En la primera parte no tuvo mucho trabajo. A los once minutos sí lo hizo bien a remate de Leonardo Spinazzola y en el 0-1 Paulo Dybala se la cruzó muy bien ante su salida. Bono estuvo salvador a los 66 minuto en un barullo y después con el guante a remete de Belotti en el minuto 83. En la tanda de penaltis paró dos de los tres que lanzó el Roma.

Jesús Navas (7): Como siempre, muy activo por la banda derecha, aunque cuando se aproximaba al territorio romanista por ahí estaban Spinazzola e Roger Ibáñez para cerrarle. En la segunda lo siguió intentando y un centro suyo al área muy tenso propició que Mancini metiera el balón en su propia meta. Fue sustituido en los primeros minutos de la prórroga ya muy acalambrado.

Badé (7): El central francés no estuvo muy exigido en la primera parte, aunque en el 0-1 estuvo mas lento que Dybala y no se cruzó a tiempo para impedir el remate de éste. Después estuvo serio con el balón sobre el césped y en los aéreos.

Gudelj (6): Al igual que Badé, no tuvo demasiado trabajo en la primera parte en su primera misión de defender, aunque tampoco aportó mucho arriba. Un problema en la rodilla en los últimos instantes de la prórroga obligó a cambiarlo por Marcao.

Álex Telles (6): El lateral izquierdo brasileño, que salió de titular al estar sancionado el argentino Marcos Acuña, hizo mas labor en esa posición que la de carrilero, misión en la que no se prodigó demasiado, aunque siempre derrochó ganas hasta que pidió el cambio al inicio de la prórroga.

Fernando (8): Siempre entonado en su misión de fajarse en el centro del campo, en esta ocasión ante Bryan Cristante y Nemanja Matic. No paró y siempre con criterio hasta que en la prórroga fue cambiado completamente cansado.

Rakitic (8): Poco participativo en la primera parte en la creación de su equipo. A él le quitaron el balón en la jugada que propició el avance y el 0-1 del Roma, aunque en la prolongación del primer periodo estuvo cerca del empate con un gran zapatazo que repelió la cepa de un poste y en la segunda ofreció su veteranía al equipo con la ayuda de Suso. Marcó su lanzamiento de penalti.

Ocampos (7): En la primera parte no encontró la asociación con Jesús Navas por la derecha y desequilibró poco, pero siempre la pidió, se ofreció para crear problemas y además abrió con acierto la tanda de penaltis para el Sevilla.

Óliver Torres (5): Corrió mucho durante toda la primera mitad y acudió a tapar por todos lados en el centro del campo, aunque nunca encontró la vías para dar juego a los de arriba. Fue sustituido en el descanso por Suso Fernández.

Bryan Gil (5): Salió con la misión de desequilibrar por el extremo izquierdo, lo intentó siempre pero por ahí se encontró con Zeki Celik Cristante y Mancini, con los que no pudo.

En-Nesyri (6): Batallador en el juego aéreo entre los tres central del Roma, aunque no le llegaron balones francos, pero incomodó a Mancini para que este no pudiera despejar bien en el 1-1 para el Sevilla. No marcó pero sí trabajó mucho.

Suso (9): Salió desde el inicio de la segunda parte en el sitio de Óliver Torres. Se notó su presencia desde el primer momento. Con él ganó el balón parado sevillista y se asoció bien con Rakitic para desbordar las líneas rivales. Fue fundamental su aportación.

Lamela (6): Con el 0-1 del descanso, empezó el partido en el inicio de la segunda parte para aportar en ataque, y, a parte del derroche físico, siempre buscó opciones de gol. También marcó su penalti.

Rekik (6): Salió por Álex Telles en los primeros minutos de la prórroga (m.94) y dio frescura y contundencia a la defensa.

Montiel (6): Entró por Jesús Navas también en los primeros minutos de la prórroga y cerró bien la banda derecha y, además, marcó el lanzamiento de penalti definitivo

Marcao (SC): Salió por el lesionado Gudelj en los últimos instantes de la prórroga.

Jordán (SC): Al igual que Marcao, salió por Fernando muy poco antes de que acabara la prórroga.

Antonio Gutiérrez