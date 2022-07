Conclusiones precipitadas en fechas tempranas

Sacar conclusiones antes de tiempo en el fútbol es una decisión tan equivocada como en cualquier disciplina. Precisar el rumbo de una temporada de meses de duración a primeros de julio es una gesta imposible; sin embargo, existen los que se aventuran a dar por muerto, o al menos, por probable fracasado, al proyecto del Sevilla FC. El club de Nervión, motivado por su mal final de campaña, parece haberse convertido en objeto de críticas por cada novedad que se sepa del mismo, en una moda carece de sentido.

Las incesantes críticas que ha recibido el Sevilla en los últimos meses se dividen en dos tipos. Existen las que se basan en los hechos producidos durante la última temporada -una vez ha terminado la misma-. Que el tramo final de los de Lopetegui ha sido malo, que hay piezas del equipo que ya no funcionan o que la reciente subida en el precio de los abonos del club no concuerda con ese mal rendimiento deportivo son hechos que tienen una base para su crítica. Sin embargo, augurar que el club ‘está perdido’ para la próxima temporada o que no va a tener un buen desempeño en el mercado de fichajes por cada declaración que se hace, por supuestos estados de ánimo decaídos o por cómo se gestiona una despedida, es otra historia. Esto se ha convertido en una tendencia del ‘todo mal’ que sirve para criticar cada acción que haga pública el club, especialmente reflejada en las redes.

Volviendo a la realidad que vive el club, este se encuentra a casi dos meses de terminar el mercado de fichajes, con un central fichado y su mejor carta (Koundé) por vender, por lo que le espera un largo período para el que contará con capital. Además, se exigen desesperadamente fichajes ‘top’, pero, recordemos, la especialidad de este equipo no es comprarlos, sino crearlos.

Si estos dirigentes y el bien conocido Monchi no son de la confianza de muchos, no sé qué equipo directivo lo será. Dar un voto de confianza debería ser una acción comprensible para un equipo que siempre ha demostrado ser capaz de salir de la adversidad.