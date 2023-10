Diego Alonso y el bonito reto de la Copa del Rey

El entrenador del Sevilla, el uruguayo Diego Alonso, declaró este martes que la Copa del Rey que el miércoles inicia su equipo en Quintanar de la Orden (Toledo) es una "nueva competición, bonita", que afronta "con ilusión y la esperanza de ir avanzando".

Diego Alonso, en su comparecencia de prensa tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva sevillista y antes de que esta tarde viajen por carretera a la provincia toledana, aseguró que contempla este partido como una "oportunidad para los futbolistas que han tenido menos minutos" desde su llegada al banquillo del Sevilla, pues desea "que se muestren y que ayuden para lo que viene más adelante".

Uno de ellos podría ser el defensor argentino Federico Gattoni, fichaje de este curso pero inédito desde el 11 de agosto, con cuya "implicación" está "satisfecho, se entrena y trabaja bien", pero consideró que un entrenador no debe "ser equitativo con los minutos, sino justo para elegir qué jugadores son más adecuados".

El técnico montevideano admitió que "es frustrante no obtener el resultado que uno pretende", algo que "no gusta a nadie" y por eso comprende que jugadores como el croata Ivan Rakitic se quejase de la actitud de algunos compañeros tras el empate del sábado en Cádiz (2-2), donde el plantel sevillista aprendió "una lección y ahora debe ponerla en práctica".

Diego Alonso repitió el adagio enunciado en su presentación, "ganar es lo único" y, aunque él aún no conoce la victoria en Sevilla, cree "que hay algo más importante, que es prepararse, si no prestas atención a corregir los errores no podrás crecer", si bien puntualizó que con estas palabras no están "pidiendo paciencia".

El entrenador charrúa, sin confirmarlo, sí dejó entrever que jugadores como Jesús Navas, Suso Fernández y Sergio Ramos no estarán en la cita del miércoles por someterse en estos días a sesiones de recuperación, y que el brasileño Marcao Teixeira es el único que esta lesionado.

También se refirió al meta serbio Marko Dmitrovic, quien padece desde hace ya algunos días unas molestias en el dedo de una mano y que este martes se ha resentido de ellas, por lo que tampoco se ha entrenado junto a sus compañeros.

Otro futbolista en el que particularizó fue el delantero hispanodominicano Mariano Díaz, del que dijo que su regreso tras estar lesionado "es positivo" porque "es un jugador que ofrece características distintas" y puede compaginarse en el equipo con los otros dos de la primera plantilla, Rafa Mir y el marroquí Youssef En-Nesyri.