Durísimas palabras de Lopetegui: «El 'es que' me toca los cojones»

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, felicitó al Betis por avanzar a cuartos de final de la Copa del Rey, exculpó al club rival de lo ocurrido en el Benito Villamarín el sábado en la suspensión del partido pero se puso serio para calificar de "lamentable" que se ponga el foco en todo lo que no sea la salud de Joan Jordán.

"Lo primero felicitar al Betis. Segundo, tener muy claro que la locura y el acto vandálico que sucedió ayer no representa a la afición del Betis, ese riesgo lo puede tener cualquier equipo, pero tercero, y ahí sí elevo el tono un poquito... En este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas, me parece bien, temas de homofobia, de violencia de género, de violencia, y aquí poner el foco en lo que no toca, en lo que no toca, me parece un acto lamentable", dijo en rueda de prensa.

El derbi sevillano se reanudó este domingo a puerta cerrada en el Villamarín y los locales se quedaron el pase con un 2-1. Lopetegui fue acusado por jugadores del Betis de incitar a Jordán a simular mayor lesión de la que tenía tras recibir el impacto de una barra lanzada desde la grada. "Lo que hay que poner el foco aquí es en cómo está Joan Jordán que está en casa y no ha podido jugar, que llegó con 16-13 de tensión al hospital, que tiene un traumatismo craneoencefálico, que estaba mareado", añadió.

"Me parece lamentable que compañeros en un momento dado sean capaces de hacer este tipo de comentarios, y todos, luego todos nos rasgamos las vestiduras cuando pasa algo, 'no es que llevaba una minifalda cuando la violaron', o condeno o no condeno, o blanco o negro, el 'es que' me toca los cojones, con perdón de la expresión", insistió en tono alto y enfadado.

El técnico del Sevilla mostró además su indignación y la de su club porque el partido se terminó este domingo, sin poder contar con Jordán. "Para rematar la faena, cómo se puede jugar hoy cuando el agredido es perjudicado porque no puede jugar, cuando había muchos días para jugar. La justicia en este caso no existe para nada. Si no te presentas estás eliminado y te eliminan de las siguientes copas", apuntó, antes de referirse a lo poco futbolístico del partido.

"Ha sido un partido muy igualado, hemos hecho un buen partido, tenemos muchas bajas. Un partido sin ocasiones pero ellos la que han tenido la han aprovechado", terminó, sin querer desvelar su acalorada discusión con el técnico rival, Manuel Pellegrini, al término del partido.