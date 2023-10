El Sevilla, indignado con el árbitro del PSV: «Nos han quitado tres puntos»

El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, señaló este martes, tras el empate a dos firmado en el campo del PSV Eindhoven en la segunda jornada del grupo B de la Liga de Campeones, que se va satisfecho con la reacción de su equipo en la segunda parte pero también muy molesto con las decisiones arbitrales, que en su opinión "no ha estado acorde a lo que ha sido el partido".

El entrenador sevillista apuntó que en la primera parte los rivales "han ganado casi todas las segundas jugadas, en ese punto han estado mejor", pero que han "sabido pasar el mal rato de cuando jugaban bien y en la segunda mejorar en ataque y en defensa".

"Han llegado las dos o tres jugadas polémicas. El VAR nos quita un gol y nos da un penalti en contra. El colegiado no ha ido a ver ninguna y no sé si eso es rearbitrar. Además, la falta que le han pitado a Sergio (Ramos) -jugada que dio origen al empate final en la prolongación- en otros lances parecidos no la han pitado", lamentó el técnico vizcaíno.

Mendilibar, sobre cómo queda el grupo B tras la segunda jornada, en la que el Arsenal inglés perdió (2-1) en el campo del Lens francés, relató que "está todo igualado, todos en pocos puntos y dependiendo de sí mismos".

"El Arsenal no ha ganado y eso hace que todos estemos en el ajo. Esperemos estar peleando por acabar entre los dos primeros hasta el final", subrayó el entrenador del Sevilla sobre un grupo que encabeza el Lens (4 puntos), seguido del Arsenal (3), Sevilla (2) y PSV (1).

Sergio Ramos: «El árbitro ha sido más protagonista de lo que debería»

El defensa del Sevilla Sergio Ramos afirmó tras el 2-2 en el estadio del PSV Eindhoven, en la segunda jornada de la Liga de Campeones, que «el árbitro (Daniele Orsato) ha sido hoy un poco más protagonista de lo que debería».

Sobre todo, añadió, en «jugadas muy determinantes» como el gol anulado a Adrià Pedrosa, el penalti a favor de los neerlandeses y la falta final que supuso el 2-2, con el defensa de Camas implicado en ambas.

«Son decisiones muy rápidas, pero tienes un VAR para chequear y verlo con más claridad. El penalti, el gol anulado a Pedrosa..., son muchas cosas. En esta competición siempre suele haber un arbitraje más permisible, pero parecía que hoy era todo en contra nuestra. Hay que seguir aprendiendo porque es una pena que se nos vayan tres puntos que eran muy importantes», declaró Ramos a Movistar.

El zaguero sevillista reconoció que siente «un poco de impotencia» porque han hecho «un buen partido» y se van «con ese mal sabor de boca» por el 2-2 encajado en el minuto 95, «después de ponerte por delante en dos ocasiones», y señaló que estos encuentros «se deciden por pequeños detalles».

«Después de ir ganando un partido complicado, fuera de casa y ante un rival que aprieta, podemos estar contentos de irnos con una buena sensación, pero cuando no se consiguen los tres puntos la alegría no es plena. Es una pena, en esta competición es difícil sumar tres puntos y te sabe a poco verte hasta final con un resultado positivo y, al final, llevarte sólo uno», recalcó.

Cuestionado por la falta previa al 2-2 que le señalaron, Sergio Ramos indicó que «la falta es para el que quiera verla», pues cree que «no es suficiente para pitarla, pero la ha visto así«, al tiempo que destacó que hay que mirar hacia adelante porque han tenido «tiempo suficiente para hacer las cosas de otra manera».

En-Nesyri: «Nos han quitado tres puntos por los árbitros»

«Nos han quitado tres puntos por los árbitros», aseguró el delantero del Sevilla Youssef En-Nesyri, muy molesto con la actuación del colegiado italiano Daniele Orsato en el partido que su equipo empató 2-2 en el campo del PSV Eindhoven neerlandés, en la segunda jornada del grupo B de la Liga de Campeones.

El internacional marroquí afirmó tras el encuentro en el Philips Stadion que «la primera jugada, la de Pedrosa, no es mano», en referencia al gol anulado al lateral catalán en el minuto 55, «y la segunda, la falta de Sergio (Ramos), no es falta».

«Yo estaba de frente y el ‘línea' estaba al lado, y no tiene por qué pitar esa falta», manifestó En-Nesyri sobre la infracción señalada a Sergio Ramos que supuso el 2-2 del PSV Eindhoven en el minuto 95.

Sobre el juego del Sevilla, el delantero de Fez, que anotó de cabeza el 1-2 a los 87 minutos, destacó que está «muy contento por el equipo» y por cómo han «estado defendiendo los 90 minutos, pero en el fútbol siempre pasan cosas», y añadió: «hemos encajado dos goles, pero también hemos metido dos; contento por el trabajo del equipo y ahora, a por lo que viene».

Youssef En-Nesyri también indicó sobre sus dolencias en un tobillo, por las que fue duda para este partido, que todavía está «con dolor, pero lo más importante es ayudar al equipo».

«No estoy al cien por cien, tengo hinchado el tobillo, pero quiero ayudar. Es lo más importante para mí, estar siempre con ellos», subrayó.