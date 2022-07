Emotiva despedida del central sevillista, traspasado al Aston Vila de la Premier League

El central hispano-brasileño Diego Carlos Santos, traspasado al Aston Vila de la Premier League, se ha despedido este jueves del Sevilla y ha manifestado visiblemente emocionado que este club “ha sido una casa, dentro y fuera de él” y que ha cambiado la historia de su vida en los tres años que ha militado en él.

“Le agradezco al Sevilla haberme traído para crecer como futbolista y como ser humano. El Sevilla ha cambiado la historia de mi vida. A todos les agradezco lo que han hecho por mí. Este club no se merecía una despedida a través de las redes sociales”, afirmó el zaguero, quien llegó al club sevillista en 2019 procedente del Nantes francés.

Diego Carlos, que el pasado marzo cumplió 29 años y que tenía contrato en vigor con el Sevilla hasta junio de 2024, se despide tras jugar con el club de Nervión 136 partidos, en los que ha anotado siete goles y ha sido campeón de la Liga Europa en la campaña 2019-20, además de clasificarse en los tres cursos para la Liga de Campeones.

“Ganar la Europa League tiene más valor que mi oro olímpico con Brasil. Me voy, pero aquí se queda un sevillista. Tengo, además, el inmenso placer de haber visto nacer a mi hijo en esta ciudad. Aquí lo he aprendido todo. Me voy por un motivo futbolístico. Sevilla será siempre mi casa, pero me gusta encarar nuevos retos”, dijo.

Apuntó que con 29 años tiene “la mejor edad para encarar un nuevo ciclo” en su carrera en una Liga en la que “nunca” ha jugado y, sobre su nueva etapa en el Aston Vila, afirmó que “el objetivo principal es hacer una buena temporada” y que hará “lo mejor” para defender a su nuevo club: “Estoy preparado para dejar a sus seguidores contentos”.

Por su parte, el director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo ‘Monchi’ recordó que hace diecisiete años despedían al delantero centro Luis Fabiano “en este mismo lugar” y hoy lo hacen con “otro brasileño, a uno de los mejores centrales que ha tenido el Sevilla”, en el que ha formado pareja en el eje de la defensa con el francés Jules Koundé.

“Mi relación con él ha trascendido de lo profesional a lo personal. Su marcha duele en este caso algo más. Es un guardián de Nervión, defensor de una causa. En tu caso, en algunos momentos, incluso lesionado”, destacó Monchi, quien deseó suerte a Diego Carlos y le dio “las gracias por hacer todo lo que uno aspira, defender el escudo con todo lo que uno tiene dentro”.

La Liga Europa ganada en Colonia en 2020 y una foto del brasileño con la leyenda ‘Obrigado, Diego Carlos’, con la que también fue obsequiado, adornaban el antepalco del estadio Ramón Sánchez Pizjuán durante el adiós del zaguero hispano-brasileño.

Un vídeo con sus mejores momentos como sevillista y otro con mensajes del presidente del club, Pepe Castro, del entrenador, Julen Lopetegui, y excompañeros, de viaje este jueves hacía Corea del Sur, completaron un acto en el que fue obsequiado con una camiseta enmarcada con el 136 como dorsal.