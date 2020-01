En-Nesyri: «Hace muchos años ya pensaba en jugar en el Sevilla»

El nuevo delantero del Sevilla Youssef En-Nesyri aseguró que ya "pensaba" en jugar con el club hispalense desde "hace muchos años" y aseguró sentirse "muy bien" después de haber dado un giro a su carrera al decidir dejar el Leganés.

"Me siento muy bien. Este equipo me gusta mucho y hace mucho años que pensaba en jugar aquí y en ponerme esta camiseta y jugar en esta campo con esta afición tan buena. El Sevilla va de los primeros en la tabla y me encanta estar aquí", indicó En-Nesyri en declaraciones a la televisión oficial del Sevilla FC.

"Lo primero en lo que pienso es que es un cambio en mi vida y ahora hay que darlo todo en este equipo. Me han hablado un poco algunos compañeros del Leganés y le doy las gracias a todos ellos porque me han ayudado", añadió el marroquí.

El africano recordó "la primera vez" que jugó en el Sánchez-Pizjuán. "Lo pasamos mal porque la afición aprieta mucho y es muy difícil jugar contra el Sevilla. No es nada fácil. Yo quería jugar en Europa, jugar más partidos durante el año, Europa League, Champions... Vamos paso a paso", admitió.

Por último, En-Nesyri dejó claro que ha fichado por el Sevilla para "trabajar y meter más goles". "Este es un club grande y hay que trabajar día tras día, coger confianza y conocer gente nueva. Doy las gracias al club, que me ha ayudado y al míster, que ha apretado para que yo estuviese aquí", sentenció.