«Es un gol muy importante para mí porque nos ha dado la victoria»

Feliz por la victoria ante el CD Leganés y por haberse estrenado como goleador con la camiseta del Sevilla FC. Así se mostró Diego Carlos nada más pitar el colegiado el final del choque a los medios, un encuentro que ha culminado con el rival volcado en la meta de Vaclik: “La última jugada ha sido complicada, sí, tenía un golpe muy fuerte, calambres, pero el portero estaba muy concentrado. El balón no me toca en la mano, lo hace en el pecho, por lo que estaba muy tranquilo. Sabía que el árbitro miraría la jugada, pero no daría penalti”.

Comentó igualmente Diego Carlos la dificultad que sabían que tendrían para doblegar este domingo al rival en Nervión: “Antes comenzar el partido sabíamos que el rival era duro, complicado, que defiende muy bien para salir al contraataque y que sería muy difícil marcar, porque cuando vienen aquí se meten muy atrás. Así que estamos muy contentos por la victoria”.

Victoria que lleva su firma, al estrenarse como goleador con la camiseta del Sevilla FC: “Para mí es un gol muy importante, porque ha dado la victoria hoy y es el primero con la camiseta del Sevilla. Estoy muy contento de jugar aquí y es un gol para todo el equipo. Ahora estamos muy concentrados, muy fuertes, damos toda la fuerza que tenemos en cada partido. Sí, sufrí un golpe fuerte en el gol, pero seguimos, tenía que ser así”, añadió.