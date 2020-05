«Está todo muy controlado, desde que te bajas del coche hasta que te vas a casa»

El jugador del Sevilla FC Lucas Ocampos está "contento" por haber reanudado los entrenamientos y aseguró que la situación está bajo control, "desde que te bajas del coche hasta que te vas a casa", además de que deben intentar mantener la tercera posición en Liga porque cree que no pueden "desperdiciar lo hecho en estos ocho meses".

"Estamos acostumbrándonos a volver a entrenar porque no es fácil después de tantos días. Se hizo un poco duro pero estamos intentando hacerlo lo mejor posible para ponernos en forma rápido. Es todo muy prematuro porque son las primeras sensaciones y no me pude aún evaluar al 100%. Entrenamos bien en casa, pero no es lo mismo que en el campo", comentó en declaraciones a 'SFC Radio'.

"El club nos ayudó mucho a estar seguros porque desde que te bajas del coche hasta que vas a casa está todo muy controlado. También hay una persona de LaLiga controlando todo. Obviamente ves a personas que conoces y quieres y no puedes saludarlas, así que es un poco chocante", añadió.

"Todos estamos concienciados porque sabemos que la situación no es normal. Tenemos que ir paso a paso con las medidas de seguridad porque está en juego la salud de todos. Queremos volver a entrenar en grupo porque ahí vamos a evaluar dónde estamos cada uno. El fútbol es colectivo y uno puede estar muy bien pero otros no tanto. Hay que hacer las cosas bien para volver al grupo lo antes posible", dijo.

Y en este sentido, el argentino reconoce que no les ha faltado ayuda por parte del club: "No es fácil mentalmente para un jugador no poder entrenar ni jugar. En las vacaciones uno puede jugar con los amigos y divertirse, pero ahora hemos estado encerrados con la familia y las últimas semanas se hizo duro para la cabeza. El club siempre estuvo en esos detalles ayudándonos y ahora entrenando podemos enfocar la mente en otra cosa".

"NO PODEMOS DESPERDICIAR LO HECHO"

Además, Ocampos explicó que "la mentalidad del grupo" será muy importante. "No podemos echar a perder lo que logramos hasta el día de hoy. No podemos desperdiciar lo hecho en estos ocho meses por este momento raro que nadie esperaba. Todo el mundo estaba mentalizado en esos entrenamientos en casa aunque la situación era difícil para todos. Ahora con la vuelta a la ciudad deportiva es diferente", afirmó.

"Seguramente va a ser raro jugar sin público. En Marsella pude jugar algunos partidos a puerta cerrada y se vive de otra manera, pero al fin y al cabo es un partido y hay que mentalizarse. Arrancar con un derbi sin público será raro, pero los jugadores nos iremos adaptando a hacerlo durante un tiempo porque es la decisión más lógica. La hinchada es una parte muy importante del fútbol pero esto no es un juego y hay que cuidarse lo máximo posible", añadió.

Por último, en relación a los objetivos, Ocampos cree que la Europa League "queda lejos, pero no tanto la ilusión por ganarla". "Vamos en el día a día y ni sabemos cómo va a ser la Europa League. Poco a poco nos estamos intentando meter en la cabeza que vuelve LaLiga y después habrá que pensar en lo que vendrá. No estamos tan lejos de alcanzar eso, ganar un título después de todo lo que pasamos", finalizó.