«Este derbi es precioso pero tremendamente exigente»

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha señalado que el derbi contra el Real Betis en el que retomarán, este jueves, LaLiga Santander tras el parón por coronavirus será un duelo "precioso" a la par que "tremendamente exigente" por el doble desafío emocional y físico que conlleva.

"Hay que centrarse en lo que hay que hacer, en un partido precioso y tremendamente exigente ante el eterno rival. El Betis tiene un buen equipo lleno de buenos jugadores, buen entrenador y buena dinámica", avisó en rueda de prensa.

El técnico reconoció que tienen "muchísimas ganas" de volver a competir, aunque sea en unas circunstancias inimaginables hace tres meses. "Este gran derbi se va a jugar, sabemos lo que es, vamos a intentar dar la respuesta adecuada, adaptarnos bien al contexto y superar a un muy buen equipo como es el Betis", reiteró.

Tras convertir una utopía en una realidad, en cuanto al regreso del fútbol, Lopetegui cree que deberán adaptarse cuanto antes a la nueva normalidad. "Hay que tratar de coger la curva que venga, y ahora se llama Betis. Va a ser un partido histórico, en estas circunstancias, si cabe hace que tenga un poco más de repercusión. Tenemos que prepararnos muy bien y estar centrados", manifestó.

"No existen favoritos en un derbi, ni clasificación. Hay dos equipos con una tremenda pasión, con muchas ganas de afrontar un partido precioso, somos dos buenos equipos que estamos en un buen momento. No existe la palabra favorito, habrá que desarrollar todo lo pensado en el campo", aportó al respecto.

Todavía no pudo confirmar si Lucas Ocampos estará en este derbi, debido a un "problemilla" físico en los últimos entrenamientos. "Ha entrenado con bastante normalidad, excepto una parte. Esperaremos a mañana a valorar. Lucas ha hecho un trabajo muy bueno en esta pretemporada, si está para jugar, lo hará porque tenga todas las garantías", sentenció.

En cuanto a poder hacer 5 cambios, no cree que vaya a tener demasiada incidencia en el partido." Cambia que tienes dos cambios más en las mismas ventanas, puedes tener más gente pero no tienes la obligación de hacer los cinco cambios. Cada partido es como un melón, hasta que no lo abres no sabes qué va a pasar", comparó.

"El equipo ha trabajado muy bien, hemos tratado de aprovechar todo este tiempo. Hemos trabajado bien, en distintas etapas, nos hubiera gustado tener más tiempo para entrenar once contra once. Opinar ahora de lo que nos habría gustado que fuera, está fuera de lugar. Imagino que se ha hecho con la mejor voluntad", aseguró.

Pero esos cambios, ese refresco, pueden ir bien a un equipo que ha tenido poco tiempo para entrenar, y menos para hacer simulacros de partidos once contra once. "Hemos hecho muy poquito, hemos tenido ocho entrenamientos. En esta disposición hemos tenido un par de ocasiones para hacerlo, hemos tratado hacerlo de la manera más rigurosa", comentó.

Sobre que la afición pueda agruparse en las inmediaciones del Sánchez Pizjuán, apeló al sentido común y pidió seguir las indicaciones de las autoridades. "Cada organismo va a estar pendiente de que se cumplan las medidas de seguridad para que dentro de lo que se quiera hacer a nivel de aficiones, se pueda hacer. Pero las medidas que se tomen serán para el bien común de todos", avisó.

También opinó sobre el sonido que habrá en el partido, y que todo pueda escucharse en el césped y por televisión. "Tenemos que apretarnos todos, se va a escuchar todo. Tendremos que tener cuidado en lo que decimos. La comunicación entre jugadores también es más grande, más positivo. El sonido del fútbol va a ser otro", aseguró.