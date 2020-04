Kanouté: «Es una vergüenza, es un secreto a voces que existe un pensamiento imperialista sobre África»

La pandemia mundial COVID-19 está dejando tanto imágenes como propuestas inéditas por parte de algunos colectivos. La histeria y la desesperación parecen haber hecho mella en más de una mente inquieta que, sin prudencia alguna, lanza propuestas que hiere la sensibilidad de más de uno. A las ya declaraciones de algunos futbolistas africanos (Samuel Eto’o y Didier Drogba, entre otros) sobre las declaraciones comentadas en un video en el que doctores, en una televisora francesa, propusieron utilizar a África como conejillo de indias para hallar una cura para el coronavirus, se suma la de Frédéric Kanouté.

El ex jugador del Sevilla atendió a Susana Guash en una entrevista en 'Noticias #Vamos' de Movistar+ para analizar cómo se vive la situación en su país. Su postura ante la periodista fue clara: "Es una vergüenza, es un secreto a voces que existe un pensamiento imperialista sobre África". Durante este encuentro, el ex delantero de Malí habló también sobre el estado actual del mundo del fútbol. "La prioridad ahora es salvar vidas, no que vuelva LaLiga o cualquier campeonato. A todos nos gusta el fútbol pero ahora hay que pensar en lo que de verdad cuenta que es la salud”, apuntó.