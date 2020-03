Koundé: «Ahora entiendo mejor los chistes de Nolito»

Jules Koundé se ha convertido, por méritos propios, en uno de los jugadores más importantes de la plantilla del Sevilla. Aunque es cierto que el francés ha necesitado un periodo de adaptación, por otro lado necesario teniendo en cuenta que viene de otra liga y solo suma 21 años, en estos momentos cuenta con la confianza de Julen Lopetegui, quien últimamente lo prefiere en el lateral derecho.

El central ha concedido una entrevista al programa ‘El Pelotazo’ de Canal Sur Radio donde ha repasado, entre otros temas, la actualidad del equipo y su relación con algunos de los integrantes del plantel sevillista. “Con el que más me río es Nolito. Ahora entiendo mejor sus chistes, al inicio no entendía nada. 'Agüita' es su palabra favorita”, contó el defensor.

Su fichaje costó este verano 20 millones de euros, un precio que, según Koundé, “no me da presión, sino confianza primero y también sé que la gente va a ser más exigente. Me gusta porque soy muy exigente conmigo”.

El nervionense también fue preguntado por el último partido de liga ante Osasuna, en el que el Sevilla venció en el último suspiro frente a un equipo en inferioridad numérica y al que ya ganaba al descanso de dos goles. “No estamos jugando nuestro mejor fútbol, especialmente frente a Osasuna, donde nos cagamos un poco, pero al final ganamos. Es una victoria, tres puntos, y la unión es muy importante para conseguir grandes éxitos”, admitió.

Con respecto a las diferencias entre las aficiones de la liga española y la francesa –Koundé procede del Girondins de la Ligue 1-, el futbolista explicó que “el Sánchez-Pizjuán es muy especial. La gente es muy apasionada, hay un ambiente increíble. Suenan diferentes las aficiones a Francia. Allí el público de Saint-Étienne es muy especial, también del Lens y el del Marsella. En el Girondins estamos en un periodo un poco difícil, el estadio es muy grande y no hay mucha gente, es una pena”.