Lopetegui: «Dabbur pidió irse cuando más opciones tenía de entrar en el equipo»

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha afirmado este miércoles que su "reto personal" es "hacer mucho ruido y del bueno, hacer una muy buena campaña y tratar que el equipo tenga un reconocimiento" y subirse "al reconocimiento que tiene el club".

"Para eso hay que tener una identidad, potenciar jugadores y tratar de conseguir cosas difíciles", consideró Lopetegui en una entrevista con los medios oficiales del club, en el que dijo encontrarse "muy feliz a todos los niveles, motivado y responsabilizado" por alcanzar los objetivos.

El entrenador vasco señaló que está con la ilusión "de hacer un gran año" en una entidad que calificó como "grande pero muy ágil", lo que en su opinión "se dice rápido pero no es sencillo, por lo que seguro hay una organización muy buena detrás".

"Me apetecía venir aquí porque habitualmente se usa mucho la palabra proyecto pero se desarrolla poco, porque estamos condicionados al corto plazo", aseguró Lopetegui, quien llegó al Sevilla el pasado verano tras su paso por el Real Madrid después de su salida de la selección española.

Dijo que congenió en "objetivos y sentimientos" con el director deportivo del Sevilla, Monchi, y que, desde ese momento, como siempre hace con todos sus proyectos, se puso manos a la obra "con ambición", al ciento por cien.

Lopetegui hizo balance de lo que va de temporada, aunque precisó que le "da pánico hacer cómputos parciales" y que les dice a los jugadores que están "en el buen camino pero que siempre hay que mejorar", ya que "lo hecho ya no sirve y el fútbol de competición es así".

"El equipo trabaja bien, acepta los planes de juego, los quiere llevar a cabo y tiene pasión. Tienen esa hambre, pero en el fútbol no te paras para mirar atrás, sería un error por nuestra parte. Hay que mejorar aspectos porque los rivales nos conocen cada vez mejor y tenemos trabajo, claro", indicó.

Se refirió también a la salida de Dabbur rumbo al Hoffenheim alemán y, en este sentido, desveló que el punta le transmitió antes del partido del Mallorca "que se quería ir y hubo una oferta por él en el momento en el que más opciones podía tener de entrar en el equipo".

Reconoció que le gusta la nueva Copa del Rey, en la que su equipo se enfrentará el próximo domingo al Escobedo, aunque matizó que "deberían darse una serie de requisitos mínimos".

"Jugar a partido único me parece perfecto, da ese sentimiento copero, pero habría que ser rigurosos con las condiciones de juego, con las dimensiones y las calidades. Si no caben todos, no caben todos. Si a Nadal le pones una pista de pádel, juega al pádel, no al tenis", reflexionó.

Sobre la cita del domingo en tierras cántabras, Lopetegui dijo que tienen "respeto, no miedo" y que "el fútbol, en un contexto determinado, reduce las distancias entre los equipos" y el "Málaga no pierde allí 2-0 sin tirar a puerta por casualidad", por lo que "hay que prepararse para ese contexto porque o ganas, o no sigues".