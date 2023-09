Mariano en su presentación: : «ahora estoy donde quiero estar y lo que quiero es triunfar con el Sevilla FC»

El delantero hispanodominicano Mariano Díaz afirmó este martes en su presentación con el Sevilla, con el que ha fichado como agente libre tras su reciente desvinculación del Real Madrid, que llega con el objetivo de sentirse “de nuevo futbolista y a dar el máximo”, después de haber jugado poco en los cinco últimos años en el club blanco.

Acompañado por el presidente sevillista, José Castro, y su director deportivo, Víctor Orta, Mariano dijo en rueda de prensa que en sus primeros dos días de entrenamiento ha tenido “muy buenas sensaciones” y que está “muy contento” por haber recalado en el Sevilla, que es “muy buen equipo y con buen ritmo”, por lo que deseó que puedan “hacer la mejor temporada posible”.

El atacante, nacido hace 30 años en Premiá de Mar (Barcelona) e internacional en una ocasión con la República Dominicana, indicó que cree que puede “recuperar la versión” que mostró en el Olympique de Lyon francés, desde el que lo volvió a reclutar en 2018 el Real Madrid, club en el que se formó, cuando ya tenía un acuerdo cerrado con el Sevilla

“La verdad es que no he contado con muchos minutos en los últimos años, pero vengo a sentirme de nuevo futbolista y a dar el máximo de mí. Eso fue hace cinco años y queda ya atrás; tomé esa decisión en aquel momento, pero ahora estoy donde quiero estar y voy a dar el máximo por la oportunidad que me han dado”, recalcó Mariano.

Consideró que “el Sevilla es un gran club” e insistió en la idea que le llevó a aceptar la oferta de la entidad nervionense el último día del mercado: “Espero sentirme futbolista de nuevo y poder realizarme”, resaltó.

El hispanodominicano señaló que llevar el dorsal 12, el que tenía el francés Frederic Kanouté, “es un orgullo” y lo va a “defender con toda” su “alma”, porque “desde pequeño” seguía “mucho al Sevilla de Kanouté y Luis Fabiano”.

Afirmó que, tras el parón, va a “estar disponible para lo que el entrenador necesite”, ya que desde el pasado junio ha estado “entrenando solo, que no es lo mismo que con el grupo”, aunque lleva “dos días” con sus nuevos compañeros y se ve “bien”, al tiempo que declinó prometer una cifra concreta de goles, pues llega a intentar marcar “el máximo posible, dar las máximas asistencias y el máximo trabajo”.

Sobre el exmadridista Sergio Ramos, con quien coincidirá de nuevo en el Sevilla, declaró que ha “hablado con él” y que ha tenido “muy buenas sensaciones hoy con él” en el entrenamiento, en el que ambos se han dicho que han “venido aquí a morder y a dar el máximo los dos”.

Preguntado por si cree que, por los pocos minutos que ha tenido, le perjudicó fichar en 2018 por el Real Madrid cuando lo tenía hecho con el Sevilla, reiteró que fue “una decisión” que adoptó “en su momento” y que ahora quiere “pensar en el presente, eso ya es pasado”, además de que está “muy, muy contento” de su llegada al club andaluz.

“Me siento muy, muy ilusionado. Tengo muchas ganas de reivindicarme, siempre las he tenido, de salir al campo y hacer lo máximo. Qué mejor que el Sevilla para ello. Me veo bien físicamente y espero mejorar en estos días que quedan para el próximo partido. Confió en que, con las incorporaciones dándole un plus, podamos sumar de tres en tres”, aseveró.

Mariano señaló sobre su llegada el último día del mercado que “las cosas se dan cuando se dan”, aunque “ha sido muy bonito también que haya sido al final”, por lo que está “muy contento”, y respecto a la competencia con el marroquí Youssef En-Nesyri y Rafa Mir destacó que “son dos grandísimos delanteros” y que sólo tiene “muy buenas palabras para los dos”, por lo que cree que se compenetrarán bien.

Por su parte, Orta explicó que el Sevilla ya se fijó en Mariano en un partido Balompédica Linense-Badalona en 2011, cuando era juvenil, y querían incorporarlo, “pero el Real Madrid se adelantó y, tras estar en su cantera, luego lo cedió al Lyon”, por lo que, si no fue entonces ni en 2018, ahora “habrá que tirar de eso de que a la tercera va la vencida”.