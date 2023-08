«No existe ninguna posibilidad de que Sergio Ramos vuelva al Sevilla»

El director deportivo del Sevilla FC, Víctor Orta, ha asegurado que "no existe ninguna posibilidad" de que el defensa Sergio Ramos juegue en el club nervionense la próxima temporada, además de reconocer que están teniendo "problemas con la inscripción de los nuevos jugadores", aunque son "optimistas" con poder contar con todos en la primera jornada de LaLiga EA Sports.

"Nosotros, en el modelo de plantilla que tenemos actualmente, no existe ninguna posibilidad, entre otras cosas porque tenemos seis defensas centrales. Estamos teniendo problemas con la inscripción de los nuevos jugadores, y en el modelo de regeneración del club, de buscar jugadores con plusvalía y de buscar un modelo de fichaje, a día de hoy no existe ninguna posibilidad de que Sergio Ramos juegue para el Sevilla FC", señaló en el acto de presentación de Djibril Sow como nuevo jugador nervionense.

Sobre la situación contractual de la plantilla, explicó que están "trabajando para llegar con la mayor cantidad de jugadores inscritos para el viernes". "Somos muy optimistas y estoy seguro de que estarán la mayor cantidad posibles para arrancar LaLiga", indicó.

A pesar de ello, está "cero preocupado". "Sé lo que estamos haciendo y las conversaciones que estamos teniendo con LaLiga. El problema no es solo del Sevilla FC, es de muchos equipos y creo que hay que reflexionar una vez más si el inicio de la competición tiene que ir ligado al final del mercado, salimos todos perjudicados. Hay que reflexionar lo que le va a pasar este fin de semana al 70% del fútbol español", subrayó.

"La situación actual es que tenemos muchos jugadores y tenemos la responsabilidad de que salgan, y a partir de ahí tenemos planes previstos para cada puesto del equipo en caso de que haya cambios. No nos pillaría nunca sin estar listos para reforzar. Aquí me he encontrado que hay información y conocimiento útil para utilizar en cualquier momento del verano", añadió sobre el mercado.

Por otra parte, habló de la llegada de Sow al equipo sevillista. "Con el cambio de posición de Gudelj al central es un puesto que no teníamos duplicado. Queríamos un jugador que se acople ahí, que haga labores de seis y de ocho, que el mercado no te lo da. Maneja el robo muy bien, tiene experiencia y calidad con el balón para jugar hacia adelante. Llega bien a campo contrario, se incorpora... El otro día en el ratito que jugó definió muy bien qué tipo de jugador es. No quisimos perder la oportunidad de incorporarlo", expresó.

Por último, Orta desveló que no han tenido ninguna oferta oficial por el portero marroquí Bono, como apuntaban algunas informaciones. "Siendo de los tres mejores porteros del mundo está claro que recibimos muchos requerimientos y sobre su situación. Oferta negro sobre blanco no ha habido ninguna. Hay movimientos en las porterías, pero ni del Bayern ni de nadie ha habido oferta", finalizó.