Pozo: «Ganar un título con el Sevilla sería otro sueño hecho realidad»

R: Con el míster me llevo muy bien. Me ha tenido a mí desde el sub-18 y la verdad que con él genial. Hemos pasado muchos momentos y ojalá puedan venir más de aquí en adelante.

P: Otro nombre propio de la concentración es Ansu Fati. ¿Cómo le ve?

R: Muy bien. Él es calladito (ríe), pero muy bien. Se está acoplando poco a poco al equipo y es verdad que es muy joven y viene con jugadores que le sacamos tres o cuatro años, pero está muy contento y con muchas ganas de poder disfrutar de minutos el jueves.

P: Con el partido frente a Macedonia del Norte y el próximo martes visitando a Israel, ¿es el parón más difícil de este clasificatorio?

R: Todas las selecciones son difíciles, cualquiera te puede complicar el partido en cualquier momento y en este parón jugamos contra dos selecciones que están ahí con nosotros luchando por la clasificación así que vamos a intentar ganar los dos partidos. Vamos a hacer nuestro juego y seguro que nos entra la pelota y ganamos los partidos.

P: Cambiando de tercio, llega a esta convocatoria tras la victoria del Sevilla en el derbi. ¿Cómo lo vivió?

R: Fue espectacular. Yo que soy sevillista desde pequeño me tocó vivir mi primer derbi desde dentro y eso se vive especial. Estaba nervioso, puf... cuando pitó el final el árbitro nos volvimos locos y es una sensación que es increíble.

Uno que es sevillista desde pequeño está deseando darlo todo en el Benito Villamarín, el campo del rival, y ganar allí es algo espectacular; algo increíble. Los aficionados que se desplazan y están ahí arriba pasándolo mal, darles un triunfo es algo increíble.

P: Otro que se volvió loco celebrándolo fue Julen Lopetegui. Se pudo ver en la televisión que festejó el triunfo con mucha rabia. ¿Cómo es el día a día con él?

R: Julen desde que llegó nos transmitió sus ideas y las hemos acoplado muy bien. Están saliendo genial las cosas. Está muy bien con nosotros y está muy contento, como pudisteis ver el otro día que lo celebró con una furia que sacamos todos fuera. Nosotros estamos tranquilos con su idea y ojalá puedan seguir los resultados así.

P: Desde fuera parece que Lopetegui está siempre enfadado, aunque vaya ganando parece que siempre le falta algo.

R: (Ríe). Está muy centrado en el partido siempre y nos habla mucho durante los 90 minutos. Después también nos hace bromas, se ríe con nosotros... estamos espectaculares con él.

P: Toda su vida ha jugado como extremo por ambas bandas, como en la sub-21 ahora, pero en el Sevilla Julen le ha reconvertido a lateral derecho. ¿Cómo se vive este cambio?

R: Cuando me dijeron en pretemporada que me iban a probar de lateral yo al principio pensé que nunca había jugado ahí, pero el míster me lo dijo con mucha confianza y que sabía que lo podía hacer bien ahí y yo donde me pongan que pueda jugar voy a darlo todo. Ya me está gustando y defensivamente voy cogiendo más cositas, aprendiendo en cada entrenamiento.

Lo que más me ha costado es coger cosas defensivas como coger la espalda. Cuando juegas de extremo no estás tan atento y ahora si se van de mí se enfrentan a los centrales y al portero. Poco a poco me estoy encontrando mejor.

P: A principio de temporada el objetivo del Sevilla era estar en Liga de Campeones, pero ahora están cuartos a tan solo un punto del liderato, ¿se plantean algo más visto cómo está la Liga de apretada?

R: Ojalá podamos estar ahí toda la temporada. Nuestro objetivo es entrar en Champions e iremos partido a partido y cuando lleguemos a final de temporada seguro que estaremos en buena posición. Si podemos conseguir algún título a final de temporada mucho mejor.

P: ¿Qué objetivos se marca para estar satisfecho a final de temporada?

R: Si ganamos algún título este año sería otro sueño hecho realidad porque sería hacerlo con mi equipo. Personalmente, que pueda jugar más partidos y conseguir títulos con el Sevilla.

P: Intentar quitarle el puesto a Jesús Navas, ¿no?

R: (Ríe). Poco a poco. Es difícil, claro. Yo me llevo muy bien con él y sé el rol que tengo en el equipo. Jesús es una estrella y viene de ganar un Mundial y muchos más títulos. Es mi ídolo y disfruto mucho de él.