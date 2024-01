Quique: «Teníamos que haber estado hoy velando a los seguidores fallecidos»

Quique Sánchez Flores, entrenador del Sevilla, no quiso comentar nada respecto al partido que su equipo perdió ante el Atlético de Madrid porque, señaló, que "es un día muy triste" por el fallecimiento de dos aficionados del Sevilla en accidente de tráfico este miércoles.

"Me vais a perdonar. No tengo ganas de compartir comentarios con el fútbol porque estamos tristes con el fallecimiento de los seguidores del Sevilla. He venido a dar el pésame a los sevillistas. Hemos jugado un partido y teníamos que estar velando a estas personas, dijo el técnico sevillista en la conferencia de prensa.

"No voy a hacer análisis del partido. Hemos competido y estamos cerca del objetivo. No voy a responder a nada más por respeto a los que no están", concluyó.