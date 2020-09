Rakitic: «Vengo a dar el siguiente paso con el Sevilla»

El nuevo jugador del Sevilla FC Ivan Rakitic ha asegurado este jueves en su presentación que llega dispuesto a trabajar para conseguir que el equipo dé el "siguiente paso" adelante, tanto en LaLiga Santander como en la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa, el primer título en juego.

"Vengo a ayudar al equipo y al club para dar ese siguiente paso, pero con toda humildad. Empezamos con un gran partido y el primer título. Vamos a intentar entenderme con los compañeros y míster, ojalá sea una gran temporada y mejorar los números del año pasado. Queremos seguir creciendo", aseguró en rueda de prensa.

Rakitic, tras despedirse de un FC Barcelona en el que ha estado seis años tras su marcha del Sevilla en 2014, aseguró que su regreso se debe a lo que siente hacia el "Sevilla FC, la ciudad y su gente". "Era máxima prioridad, y cuando hubo la posibilidad, fuimos muy concretos, rápidos y sinceros. Siento mucho orgullo", reconoció.

"El momento en el que llego es muy positivo. Además de lograr un título más, el Sevilla se ha ganado el respeto en LaLiga y en Europa, con su juego, y no es casualidad que haya logrado la sexta Liga Europa. Espero que el Sevilla dé un siguiente paso, estoy aquí para dar lo mejor. Vamos a tope", reiteró.

Un siguiente paso que podría empezar con la Supercopa de Europa, título que los hispalenses, como campeones de su sexta Liga Europa, se jugarán contra el Bayern de Múnich, campeón de la Liga de Campeones.

"Estoy convencido de que el Bayern sabe la fuerza que tiene el Sevilla. Está un título en juego, que es muy importante, queremos competir y enseñar al Bayern que somos un gran equipo. Quiero ganar, será mi primer partido y será el 150 con el Sevilla. Se juntarán cosas muy bonitas", señaló.

Además, quiere transmitir su ilusión de ganar y de repetir lo hecho a sus compañeros. "Estoy convencido de que podemos dar el siguiente paso, vamos a lucharlo y a trabajar. Queremos ir creciendo juntos, con la ambición que nos dé la fuerza que hace falta. Con algo de suerte, vamos a hacer grandes cosas", incidió.

"Tengo mis mejores años por delante y una ilusión tremenda, era el momento de venir. Nos queda mirar adelante, trabajar, y que esa ilusión se transforme en grandes resultados juntos. Quiero trabajar y pelear con mis compañeros, si podemos hacer más grande al Sevilla, que sea así", auguró.

Sobre su persona, no dudó que ha mejorado como jugador. "Espero que el Rakitic que vuelve sea mejor. He jugado grandes partidos, he conseguido muchísimos títulos, soy subcampeón del mundo con mi país. Vuelve un Ivan más maduro, con más confianza y con mucho fútbol por delante. El Ivan que tiene está por encima del que se fue", opinó.