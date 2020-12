Sevilla, demuéstrale a Europa de lo que eres capaz

El Ramón Sánchez Pizjuán será testigo de un duelo de altos vuelos entre dos de los equipos más en forma de la Champions League. Sevilla y Chelsea pelearán por la primera plaza del grupo, para intentar así esquivar a los ‘cocos’ en el cruce de octavos de final. El partido, que se podrá seguir en directo por Movistar Liga de Campeones, dará comienzo a las 21:00.

El conjunto rojiblanco cuenta con bastantes bajas, entre las que se encuentran Carlos Fernández y el guardameta Bono, ambos en cuarentena por dar positivo en Covid-19. Además, hay que sumarles las bajas de Marcos Acuña y Suso, que siguen su proceso de recuperación de sus respectivas lesiones. Y la ya sonada baja de Sergio Escudero, quien no podrá volver a estar disponible para Lopetegui hasta el mes de febrero. Y serán dudas hasta última hora tanto Luuk De Jong y Lucas Ocampos.

Un Chelsea con bajas importantes

Los blues contarán también con varias bajas, la primera de ellas es la del español Marcos Alonso, el cual está sancionado. A ella se suma el joven Gilmour, que viene arrastrando problemas en la rodilla en los últimos días. Y la gran duda para el conjunto londinense será la de Ziyech, que probablemente parta desde el banquillo, también por molestias en la rodilla.

La mejor noticia para Frank Lampard sería la vuelta del guardameta Mendy, ya que parece estar casi recuperado tras su lesión de cuádriceps, y es por ello por lo que ha realizado los últimos entrenamientos con cierta normalidad. En caso de no estar al 100%, Willy Caballero ocupará su puesto, ya que es sabido por todos la inexistencia de feeling entre Lampard y Kepa.

Lopetegui: “Todo pasa por superar a un equipo diseñado para ganar la Champions”

El técnico vasco ha admitido en rueda de prensa la trascendencia del choque, y ha advertido que si la intención es pasar como primeros de grupo “todo pasa por superar a un equipo diseñado para ganar la Champions”.

Sin embargo, ha dejado claro que después del encuentro frente al Chelsea, queda otro partido frente al Rennes, de igual o incluso mayor importancia: “ver cómo somos capaces de contrarrestar todo lo mucho que nos va a proponer el Chelsea. Aunque ganáramos no sobra el partido de Rennes, no habría nada decidido, pero no pensamos en las rotaciones, las cuentas no son así”.

El VAR ‘modo remoto’ otra de las novedades del choque

Este nuevo método de video arbitraje , con los responsables del VAR instalados en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), se implementará por primera vez de forma oficial en el partido entre Sevilla y Chelsea

POSIBLES ALINEACIONES.

SEVILLA: Vaclik; Navas, Sergi Gómez, Diego Carlos, Rekik; Gudelj, Rakitic, Jordán; Óscar Rodríguez, En-Nesyri y Óliver Torres.

CHELSEA: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, Emerson; Kanté, Jorginho; Ziyech, Havertz, Pulisic; y Giroud.

ÁRBITRO: Artur Dias (POR).

ESTADIO: Sánchez-Pizjuán.

HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones 2.