Sevillistas llenan de colorido y buen ambiente las calles de Budapest

Miles de aficionados del Sevilla y del Roma llenaron este miércoles de colorido y buen ambiente el centro histórico de Budapest, donde los colores blanco de los sevillistas y rojo imperial de los romanistas se hicieron notar antes de la final de la Liga Europa, entre bebidas, viandas y cánticos de ánimo a sus equipos, en las zonas más monumentales de la capital húngara.

Ambas aficiones convivieron en un clima festivo y de alegría, salvo algún incidente puntual en la tarde de este miércoles como el lanzamiento de bengalas y algunas botellas por parte de un grupo de seguidores romanistas, en su camino hacia el Puskás Arena, a un gran número de sevillistas concentrados en los jardines de Liszt Ferenc, cerca de la Ópera de Budapest, aunque bajo una fuerte presencia policial se saldó sin consecuencias.

Así, casi 13.000 hinchas del Sevilla que tuvieron la suerte de conseguir vuelos, dada la escasez de aviones y la dificultad y el alto coste del desplazamiento, y entre 17.000 y 20.000 del Roma, según las previsiones, coincidieron, por lo general, sin mayores problemas con sus camisetas blancas, en el caso de los andaluces, y de color amarillo y rojo imperial, en el de los ‘Giallorrosi’, por las zonas más emblemáticas y turísticas de Budapest.

Aunque unos 7.000 sevillistas han volado directamente desde el Aeropuerto de San Pablo en Sevilla a la capital húngara, unos 2.000 el martes y en torno a 5.000 este mismo miércoles, varios miles más, hasta alcanzar los cerca de 13.000 con entrada, han invertido bastantes más horas de viaje por la necesidad de lograr enlaces aéreos pasando por aeropuertos de ciudades como Múnich, Viena, Oporto o Londres, entre otras, para llegar al destino.

En una jornada con un calor pegajoso, con 26 o 27 grados, hispalenses y romanistas tuvieron que buscar la sombra en sus paseos y concentraciones por las calles y plazas del centro de Budapest, donde llenaron bares y terrazas, y también dispusieron de sendas zonas reservadas para cada afición, las ‘fan zone’, en el Kincsem Park Albertisai la del Sevilla y en el parque Városliget los de la AC Roma.

Ambas aficiones disfrutaron de un día de fiesta y de ilusión antes de esta final europea en la capital de Hungría, venciendo las incomodidades y la dificultad que han entrañado la complicación con los vuelos y la distancia, como es el caso de Alba, una estudiante sevillana de 3º de Derecho que está de ‘Erasmus’ en Rzeszów, cerca de Cracovia (Polonia), y que decidió viajar sola en autobús desde allí hasta Budapest.

«Salí el martes por la tarde y he llegado hoy a las ocho en autobús, han sido unas trece horas de viaje, pero es mi primera final y no me la podía perder», declaró a EFE Alba, de 20 años y a la que no le ha importado viajar sola, pues además no sabe si se encontrará a algún amigo de Sevilla en Budapest, para ver a su equipo.

La joven, que vive en una residencia de estudiantes en esa ciudad polaca, comentó que, pese a la dureza del viaja en autobús, está «cumpliendo» un «sueño», tanto personal como el de su madre, «que siempre ha querido que viviera este ambiente y fue la que me hizo sevillista», recalcó, además de dejar claro que ha venido «desde tan lejos para que el Sevilla gane la séptima Liga Europa».

También han vivido un viaje un tanto rocambolesco ocho amigos de la peña sevilista Pajarete de Villamartín (Cádiz), pues cuatro volaron directos este miércoles desde Sevilla, aunque otros cuatro lo hicieron vía Málaga hasta llegar a Múnich y a Viena, donde alquilaron un coche para proseguir el trayecto y llegar a primera hora de la tarde a Budapest.

Uno de ellos, José Enrique Sánchez Basallote, presidente de dicha peña de Villamartín, declaró a EFE que llegan «a recoger la Séptima, pensando en ganar siempre, aunque si no es así, tampoco se pierde, porque era algo que no lo esperábamos después del año tan difícil que ha tenido el equipo y la afición».

«Hace dos meses nadie podía creerse que habríamos llegado hasta aquí, a la séptima final, pero el Sevilla nos fastidia todas las primaveras, por el gasto que suponen los viajes a las finales, aunque hemos venido a disfrutar del día y dle momento», recalcó este médico sevillista de la localidad gaditana de Villamartín.