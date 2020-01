Sin pena ni gloria: Dabbur, a un paso de irse al Hoffenheim

Fue el primero en llegar y puede ser el primero en marcharse. Munas Dabbur podría estar viviendo sus últimas horas como jugador del Sevilla, después de que el club Nervión comenzara hace unos días a negociar su traspaso con el Hoffenheim alemán, como adelantó Canal Sur Radio.

Para más inri, el delantero israelí no se ha entrenado este martes con sus compañeros en el regreso a los entrenamientos de los pupilos de Julen Lopetegui, por lo que su salida se anunciaría más pronto que tarde. La operación podría cerrarse por unos 12 millones de euros más otros dos si se cumplen una serie de variables. Algo más de lo invertido por él el pasado año (10,2 millones).

El técnico vasco demostró desde primera hora que Dabbur no era de su predilección. No tardó en relegarlo al ostracismo, pues ni siquiera entraba en las convocatorias de liga. En la Europa League el israelí sí ha tenido más protagonismo, jugando un total de seis partidos en los que llegó a anotar tres goles. En La Liga no ha jugado ni media hora, mientras que en la Copa del Rey disputó los 90 minutos del encuentro de primera ronda ante el Bergantiños.